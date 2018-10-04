ABD'den Türkiye'de 2 şahıs ve 1 şirkete Kuzey Kore yaptırımı

ABD Hazine Bakanlığı, Kuzey Kore'ye karşı yeni bir yaptırım listesi açıkladı.
Kuzey Kore ile çalışan birey ve şirketlerin yer aldığı listede Türkiye'den de isimlerin bulunması dikkat çekti.
Listede, Türkiye'den iki şahıs ve bir şirketin isimleri bulunuyor. Buna göre, Erhan Çulha ve Hüseyin Şahin isimli şahıslar ile SIA Falcon International Group isimli İstanbul merkezli şirket ABD'nin Kuzey Kore yaptırımları listesine girdi.
Hazine Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan yaptırım listesi ekinde başka ülkelerden işletme ve kişiler de bulunuyor. Falcon, gıda, tarım, savunma, tekstil ve enerji alanlarında faaliyet gösteriyor.
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