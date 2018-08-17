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ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

DÜNYA HABERLERİ  | 17.08.2018 07:50 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, Türkiye'de ev hapsinde bulunan rahip Andrew Brunson'ın serbest bırakılmaması halinde ABD'nin Türkiye'ye daha fazla yaptırım getirmeye hazır olduğunu belirtti.

ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Onlar (Türkiye) Brunson'ı serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazla şey var" dedi. Trump ise, kabine toplantısı sırasında, "Onların (Türkiye'nin) iyi bir dost olmadığı ortaya çıktı. Orada büyük bir Hristiyan rahibi bulunuyor. O masum bir kişi" dedi. Trump sözlerini, "Onun adına birini çıkardık, yardım ettik, biri bir yerden serbest bırakıldı. Onlar ise rahibi orada tutarak karşılık verdi. Adil değil, doğru değil" şeklinde sürdürdü.

Trump daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD Brunson'ın serbest bırakılması için "hiçbir şey ödeyemeyecek ama biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!" diyerek, "Brunson'ı "büyük bir vatansever rehin" olarak nitelendirdi.

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RAHİP BRUNSON KİMDİR, NEYLE SUÇLANIYOR? İŞTE BRUNSON İDDİANAMESİ...

Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.

Brunson'ın FETÖ'nün üst düzey mensupları ile kod isimlerini bilerek görüştüğü, bu kapsamda örgütün sözde eski Ege bölgesi imamı ile firari Bekir Baz ve yardımcısı Murat Safa ile hakkında "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçlamasından dava açılan tutuklu sanık Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç ile görüşmeler yaparak strateji belirlediği iddia edilmişti.

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Brunson'ın ABD'li bir askere gönderdiği 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin başarısız olmasından üzüntü duyduğuna ilişkin mesaj içeriklerine yer verilen iddianamede, cep telefonundaki, "Türkleri sallayacak bazı olayları bekliyorduk. İsa'ya dönmek için gerekli koşullar oluştu. Darbe teşebbüsü bir şoktu. Birçok Türk geçmişte de olduğu gibi askeriyeye güvendi ancak bu sefer çok geçti. Ve darbe teşebbüsünden sonra bu başka bir sallama. Sanırım olaylar daha da kötüye gidecek. Sonunda biz kazanacağız." mesajı da dosyaya eklenmişti.

Teknik incelemede de sanık Brunson'ın, görüşmediğini öne sürdüğü FETÖ'nün sözde Ege bölge imamı firari sanık Bekir Baz ile birbirlerine çok yakın yerde 293 kez GSM sinyali de tespit edilmişti.

Mahkeme, 25 Temmuz'da dosya üzerinde yaptığı incelemede, Brunson'ın tutukluluğunu ev hapsine çevirerek, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı getirmişti. Brunson'ın avukatı İsmail Cem Halavurt'un 30 Temmuz'daki "ev hapsi ve yurt dışı çıkış yasağı"nın kaldırılmasına ilişkin başvurusu mahkemece reddedilmişti. Avukat Halavurt, önceki gün, mahkemeye aynı yönde ikinci kez itirazda bulunmu ve mahkeme tarafından başvuru ikinci kez reddedilmişti.

Reuters/Anadolu Ajansı

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