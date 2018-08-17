ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırım tehdidi!

Steven Mnuchin, ABD Başkanı Donald Trump'ın kabine toplantısı sırasında yaptığı açıklamada, "Onlar (Türkiye) Brunson'ı serbest bırakmazlarsa yapmayı planladığımız daha fazla şey var" dedi. Trump ise, kabine toplantısı sırasında, "Onların (Türkiye'nin) iyi bir dost olmadığı ortaya çıktı. Orada büyük bir Hristiyan rahibi bulunuyor. O masum bir kişi" dedi. Trump sözlerini, "Onun adına birini çıkardık, yardım ettik, biri bir yerden serbest bırakıldı. Onlar ise rahibi orada tutarak karşılık verdi. Adil değil, doğru değil" şeklinde sürdürdü.

Trump daha sonra Twitter'da yaptığı açıklamada, ABD Brunson'ın serbest bırakılması için "hiçbir şey ödeyemeyecek ama biz Türkiye'den kesintiye gidiyoruz!" diyerek, "Brunson'ı "büyük bir vatansever rehin" olarak nitelendirdi.

RAHİP BRUNSON KİMDİR, NEYLE SUÇLANIYOR? İŞTE BRUNSON İDDİANAMESİ...



Terör örgütleri FETÖ ve PKK adına 9 Aralık 2016'da suç işlediği iddiasıyla tutuklanan ABD'li papaz Brunson hakkında İzmir Cumhuriyet Savcısı Berkant Karakaya tarafından hazırlanan iddianamede, Brunson'un din adamı görüntüsü altında söz konusu terör örgütleri adına suç işlediği ve genel stratejileri kapsamında eylem birlikteliği içinde olduğu, örgütlerin amaçlarını bilerek ve isteyerek iş birliği yaptığı belirtilmişti.