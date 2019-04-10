ABD'den Türkiye'ye yeni yaptırımlar yolda!

Tasarı Cumhuriyetçi senatör Roger Wicker ile Demokrat senatör Ben Cardin tarafından ABD Kongresi'nde Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Komisyonu olarak da bilinen Helsinki Komisyonu'na sunuldu.

Senatör Roger Wicker da komiteye yaptığı sunumda "ABD vatandaşı Serkan Gölge'nin Türkiye'de tutuklanmasının üzerinden 2 buçuk yıldan uzun süre geçti. O günden bu yana iki Amerikalının - Pastör Andrew Brunson ve ABD hükümetine çalışan yerel bir yetkilinin- dayanaksız terör suçlamalarıyla sahte cezalar aldığını gördük. İstanbul'daki konsolosluğumuzda görevli en az iki yerel görevlinin de herhangi bir kabahate yönelik inandırıcı delil olmasa da, siyasi motivasyonlarla yargılanma süreci devam ediyor.Türk yetkililer derhal vatandaşlarımıza ve personelimize yönelik bu tacizi durdurmalı" dedi. Senatör Wicker tutuklamalarla ilgili olarak Washington Post gazetesinde yayımlanan bir makale de yazdı.

Tasarıda imzası bulunan 4 diğer senatörden biri olan Cumhuriyetçi Thom Tillis "Türkiye geçen Ekim ayında doğru yönde bir adım atarak Pastör Andrew Brunson'ı serbest bırakmış olsa da, Türkiye'nin iyi niyet göstergesi olarak daha fazla adım atması ve bir NATO müttefiki gibi davranması gerekiyor" dedi.

2017'de ABD'nin Türkiye'deki diplomatik misyonlarında çalışan bazı yetkililerin gözaltına alınması sonrası iki ülke arasında kriz yaşanmış ve Washington ile Ankara karşılıklı olarak vize uygulamalarını askıya almıştı.