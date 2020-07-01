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ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı! 2022'ye kadar...

DÜNYA HABERLERİ  | 01.07.2020 02:34 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), Müşterek Taarruz Uçağı F-35'in bazı parçaları için 2022'ye kadar Türk şirketleri ile çalışmaya devam edeceğini açıkladı.

ABD'den Türkiye'yle ilgili şaşırtan F-35 kararı! 2022'ye kadar...

Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Pentagon sözcülerinden Jessica Maxwell, Türk şirketlerinin F-35 uçağı için ürettiği 139 parçanın üretiminin 2022 boyunca devam edeceğini söyledi.

Maxwell, "Sanayi ortaklarımız devam eden kontratlarını icra edecekler. F-35 programı bu noktada, maliyetli, düzen bozucu ve gereksiz sözleşme fesihlerinden kaçınmaya çalıştı." ifadelerini kullandı.

Sözcü, F-35 programının aynı zamanda alternatifler bulmak üzere çalışmalarına devam ettiğini ve bu konuda planlarını icra etmeye devam ettiğini bildirdi.

TÜRKİYE'NİN F-35 ORTAKLIĞI ASKIYA ALINMIŞTI

Türkiye, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemlerini teslim aldıktan sonra ABD geçen yıl temmuz ayında Türkiye'nin F-35 programına ortaklığını askıya almıştı.

Ancak ABD, Türk şirketlerinin belirli parçaları üretmesi için mevcut kontratları feshetmemiş ve yeni tedarikçiler bulunana kadar Türk şirketlerinin bu yıl sonuna kadar parça tedarik etmeye devam etmesine izin verilmişti.

ÜRETİMDE CİDDİ AKSAKLIKLAR YAŞANMIŞTI

Yeni tip koronavirüs salgını ile F-35 parçalarının üretiminde ciddi aksaklıklar yaşanmıştı.

Türk şirketleri F-35 uçağı için binden fazla parça üretiyordu.

Türkiye toplam 100 F-35A tipi savaş uçağı satın almayı taahhüt etmiş ve 6'sının mülkiyetini devralmıştı.

Ancak Türkiye'nin ortaklığı askıya alındıktan sonra ABD Kongresi savunma bütçesinde Türk uçaklarının ABD Hava Kuvvetleri için satın alınması konusunda Pentagon'a yetki vermişti. (AA)

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