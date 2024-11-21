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  4. ABD'den UCM'nin Netanyahu kararına tepki! 'Temelden reddiyoruz'

ABD'den UCM'nin Netanyahu kararına tepki! 'Temelden reddiyoruz'

21.11.2024 18:57
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Beyaz Saray, Uluslararası Ceza Mahkemesinin (UCM) İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve eski Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında tutuklama emri çıkarmasına tepki gösterdi. Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor." ifadesini kullandı.

ABD'den UCM'nin Netanyahu kararına tepki! 'Temelden reddiyoruz'

Bir Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi sözcüsü, AA muhabirine yazılı yaptığı açıklamada, UCM'nin Netanyahu kararını reddettiklerini belirtti.

"TEMELDEN REDDEDİYORUZ"

ABD'li sözcü, "ABD, Mahkemenin İsrailli üst düzey yetkililere tutuklama emri çıkarma kararını temelden reddediyor." ifadesini kullandı.

UCM'nin İsrail'le ilgili olarak yargılama yetkisinin olmadığını savunan sözcü, bundan sonraki sürece ilişkin İsrail ve diğer ortaklarıyla koordinasyon halinde olacaklarını belirtti.

NETANYAHU HAKKINDA TUTUKLAMA EMRİ

UCM bugün açıkladığı kararda, "Gazze'de işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan ötürü" İsrail Başbakanı Netanyahu ile eski Savunma Bakanı Gallant hakkında tutuklama emri çıkardığını ifade etmişti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Binyamin Netanyahu Beyaz Saray
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