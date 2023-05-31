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ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi

31.05.2023 22:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, Ukrayna'ya hava savunma sistemleri başta olmak üzere çeşitli silah sistemlerine ait mühimmatların da bulunduğu yeni askeri yardım paketi açıkladı.

ABD'den Ukrayna'ya 300 milyon dolarlık yeni askeri yardım paketi

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Koordinatörü John Kirby, günlük basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD ordusunun kendi envanterinden Ukrayna'ya yeni askeri yardım sağlayacağını duyuran Kirby, yeni paketin Patriot hava savunma sistemleri, Stingerler ve Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemi (HIMARS) için ek mühimmat içerdiğini kaydetti.

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) da askeri yardım paketinin 300 milyon dolar değerinde olduğunu ve mayın temizleme ekipmanları ve çeşitli ebatlarda topçu mühimmatı da içerdiğini açıkladı.

Kirby, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin 10 maddelik barış planını operasyonel hale getirmek için Ukraynalılarla birlikte çalıştıklarını aktardı. Diğer yandan Kirby, Rusya topraklarına saldırmamaları konusunda Ukrayna yetkililerinden güvence aldıklarını ifade etti.

SUDAN

Sudan ordusunun, Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) ile Suudi Arabistan'da yürütülen, Riyad ve Washington tarafından desteklenen Cidde müzakerelerine katılımı askıya almasını "büyük talihsizlik" olarak değerlendiren Kirby, Sudan'da insani yardımların ulaşmasını ve çatışmaların sona ermesini istediklerini vurguladı.

Kirby, "Barış fırsatını ciddiye almalarını istiyoruz." diyerek, ABD'nin görüşmeleri kolaylaştırmaya yardımcı olduğunu ve Sudanlı tarafların da buna göre hareket etmelerini görmek istediklerini belirtti.

ÇİN

Çin'e ait bir J-16 savaş uçağının, Güney Çin Denizi'nde ABD RC-135 keşif uçağına agresif bir manevra yapmasıyla ilgili Kirby, bunun güvensiz, tehlikeli ve profesyonelliğe aykırı olduğunu söyledi.

Kirby, Çin ile bu tarz durumlarda olası yanlış anlaşılmaların önüne geçmek için iletişim kanallarını açık tutmak istediklerinin altını çizerek, iki ülke liderinin geçen yıl Endonezya'nın Bali Adası'ndaki G20 Zirvesi'nde yaptıkları görüşmeyi kastederek "Bali ruhuna" geri dönmeyi arzu ettiklerini ifade etti.

BİDEN-ERDOĞAN GÖRÜŞMESİ VE F-16 KONUSU

Kirby, ABD Başkanı Joe Biden'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la gelecek hafta görüşeceğini söylemesiyle ilgili bir soru üzerine, görüşmenin ne zaman gerçekleşeceğine ilişkin güncel bilgi olmadığını aktardı.

Biden'ın Türkiye'ye F-16 satışını uzun süredir desteklediğini kaydeden Kirby, bunun İsveç'in NATO'ya üyeliğiyle bağlantılı bir mesele olmadığını yineledi.

Kirby, "Bu ikisi arasında bir çeşit bağlantı olduğunu söylemek hatalı olur. (Türkiye'nin) F-16 aldığını görmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

TARA READE

Kirby'ye, Biden'ın geçmişte kendisini taciz ettiğini iddia eden Tara Reade'in Rusya'ya iltica etme kararı da soruldu. Koordinatör Kirby, Reade'nin ABD hükümeti tarafından tehdit edildiği iddiasını yalanladı.

KOSOVO'DAKİ GELİŞMELER

NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'ne (KFOR) yapılan saldırıları kınadıklarını söyleyen Kirby, bu saldırıların "kabul edilemez" olduğunu bildirdi.

Kirby, Kosova ve Sırbistan hükümetlerini gerginliğin azalması için adım atmaya çağırarak, bölgede gerginliğin azaltılması ve şiddetin durmasını istediklerini ifade etti. (AA)

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