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ABD'den Ukrayna'ya savunma yardımı!

29.09.2022 00:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, ABD'nin Ukrayna'ya "HIMARS" adlı çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1,1 milyar dolarlık yeni silah ve ekipman yardımı sağlayacağını belirtti.

ABD'den Ukrayna'ya savunma yardımı!

Beyaz Saray, ABD’nin Ukrayna’ya yüzlerce zırhlı araç, roketatar ve drone sistemlerini içeren 1,1 milyar dolarlık ek savunma yardımı sağlayacağını duyurdu.

ABD yönetimi, Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına karşı Ukrayna’nın savunmasını desteklemek amacıyla Ukrayna’ya 1,1 milyar dolarlık ek yardım sağlayacağını duyurdu.

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Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre yaptığı açıklamada, ABD’nin Ukrayna’ya 18 adet "HIMARS" tipi çok namlulu roketatar sistemlerini de içeren 1,1 milyar dolarlık yeni savunma yardımı sağlayacağı belirterek, "ABD, Ukrayna’ya 1,1 milyar dolarlık ek ekipman ve silah yardımı sağlayacak. Bu paketin içinde, Ukrayna’nın bugüne kadar savaşta etkili bir şekilde kullandığı 18 adet HIMARS çok namlulu roketatar sistemi de mevcuttur" dedi.

Pakette ayrıca, yüzlerce zırhlı araç, radarlar ve drone sistemleri olduğunu da Jean-Pierre, "Ukrayna’yı desteklemekten vazgeçmeyeceğiz, Ukrayna halkının yanında olmaya ve kendilerini savunmak için ihtiyaç duydukları güvenlik yardımını gerektiği sürece sağlamaya devam edeceğiz" dedi.

ABD’nin Ukrayna’nın savunmasına yönelik son yardım paketi, ABD Başkanı Joe Biden’ın göreve gelmesinden bu yana Ukrayna’ya yapılan yardımı toplamda yaklaşık 17 milyar dolara ulaştırdı.

"BU REFERANDUMLAR BİR ZORLAMA VE DEZENFORMASYON UYGULAMASIDIR"

Rusya’nın Ukrayna topraklarını ilhak etmek için yaptığı sözde referandumların Rusya’nın "senaryosunun" bir parçası olduğunu ifade eden Jean-Pierre, Ukrayna’nın doğusundaki bölgelerin Rusya’ya katılması için yapılan referandumları "sahte" olarak nitelendirdi.

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Jean-Pierre, "Bu referandumlar manipüle edilmiştir. Ukraynalı siviller, silahlı güvenlik güçlerinin baskısı altında oy kullanmıştır. Bu sözde referandumlar, Rusya’dan gelen emirleri takip eden kukla yöneticiler tarafından yürütülen bir zorlama ve dezenformasyon uygulamasıdır" dedi.

ABD’DEN RUSYA’YA YENİ YAPTIRIM SİNYALİ

ABD’nin Rusya’nın referandumunu ve Ukrayna’yı ilhakını desteklemediğini ifade eden Jean-Pierre, ayrıca ABD yönetiminin referandumlara yanıt olarak Rusya’ya karşı yeni yaptırımlar hazırladığının sinyalini verdi. Jean-Pierre, ABD ve müttefiklerinin Rusya’ya ciddi bir ekonomik maliyet getirmeyi planladıklarını söyledi.

Rusya’nın Ukrayna topraklarındaki Luhansk, Donetsk, Herson ve Zaporijya’da düzenlediği sözde referandumlar Batı tarafından "yasadışı" ve "sahte" olarak nitelendirildi. ABD’de dahil olmak üzere Batılı devletler ve liderler, referandumu kınayarak, Rusya yanlısı oylamayı kabul etmeyeceklerini belirtti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Ukrayna abd
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