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ABD'den Ukrayna'ya tarihi yardım! 40 milyar dolarlık paket onaylandı

19.05.2022 21:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Kongresi, Rusya ile savaş halinde olan Ukrayna’ya bugüne kadarki en büyük yardım paketini onayladı. 10 Mayıs’ta Temsilciler Meclisi’nde onaylanan Ukrayna’ya 40 milyar dolarlık yardım paketi, Senato’dan onay aldı. Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer "Bu yardım, Ukraynalıların galip gelmesini sağlayabilir" dedi.

ABD'den Ukrayna'ya tarihi yardım! 40 milyar dolarlık paket onaylandı

ABD'nin Ukrayna'ya askeri, ekonomik ve insani yardım içeren 40 milyar dolarlık yardım paketi, 10 Mayıs’ta Temsilciler Meclisi’nde onaylanmasının ardından Senato’da yapılan oylama ile 86’ya karşı 11 oyla onay aldı. Yardım paketi, şimdi ABD Başkanı Joe Biden’ın imzalaması için Beyaz Saray’a gönderilecek.

"YARDIM YOLDA"

Senato Çoğunluk Lideri Demokrat Chuck Schumer oylamadan önce yaptığı açıklamada, yardım paketi için destek çağrısında bulunarak, "Bu büyük bir paket ve hayatta kalmak için savaşan Ukrayna halkının büyük ihtiyaçlarını karşılayacak. Senato, bu acil yardımı kabul ederek, Ukrayna halkına şunu söyleyebilir. Yardım yolda. Gerçek yardım. Önemli yardım. Bu yardım, Ukraynalıların galip gelmesini sağlayabilir" dedi.

Yardım paketi, güvenlik yardımı için 6 milyar dolar, Ukrayna'ya gönderilen ABD ekipmanlarına ait stokları yenilemek için 8,7 milyar dolar, ABD ordusunun Avrupa Komutanlığı operasyonları için 3,9 milyar dolar ve Biden'ın acil bir durumlara yanıt olarak Kongre onayı olmadan kullanacağı fona 11 milyar dolarlık harcama yetkisi veriyor. Başkanlık Çekme Otoritesi, yönetimin ABD stoklarından askeri teçhizat ve silah göndermesine izin veriyor. Pakette ayrıca, Rusya’nın saldırıları nedeniyle ortaya çıkan küresel gıda güvensizliği ile mücadele için 5 milyar dolar ve Ukrayna’ya destek amacıyla oluşturulan ekonomik destek fonuna yaklaşık 9 milyar dolar içeriyor.

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50 MİLYAR DOLARI AŞACAK

Biden’ın yardım paketini onaylamasının ardından ABD’nin Rus ordusunun saldırılarının başladığı 24 Şubat’tan bu yana Ukrayna’ya yaptığı yardım miktarı 50 milyar doların üzerine çıkacak.

Senato’daki oylama öncesi Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Savunma Bakanı Lloyd Austin, Kongre üyelerine yardım paketini onaylamada hızlı olmaları çağrısında bulunmuş, ABD ordusunun sadece 19 Mayıs’a kadar Ukrayna’ya silah göndermek için yeterli parası olduğunu ifade etmişti. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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