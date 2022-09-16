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ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım! Blinken açıkladı

16.09.2022 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna'ya 600 milyon dolarlık askeri yardım yapacaklarını açıkladı. Biden yönetiminin göreve geldiğinden beri Ukrayna'ya ABD askeri envanterinden yapılan yardımın 15,8 milyar dolara çıktığı belirtilirken, Pentagon yeni yardım paketinin detaylarını açıkladı.

ABD'den Ukrayna'ya yeni askeri yardım! Blinken açıkladı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı askeri müdahale devam ederken ABD, Kiev yönetimine yeni bir askeri yardım yapacağını açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "Başkan (Joe Biden) tarafından bir yetki uyarınca, Eylül 2021'den bu yana Ukrayna için ABD silah ve teçhizatından yirmi birinci destek paketine izin veriyorum. Bu 600 milyon dolarlık paket ABD Savunma Bakanlığı envanterlerinden ek silah, mühimmat ve teçhizatları içeriyor." ifadelerini kullandı.

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YARDIM 15.8 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

Blinken, bu paketle birlikte Biden yönetiminin göreve geldiğinden beri Ukrayna'ya ABD askeri envanterinden yapılan yardımı 15,8 milyar dolara çıkardığını kaydetti.

PENTAGON DETAYLARI AÇIKLADI

Öte yandan ABD Savunma Bakanlığı ise 600 milyon dolarlık yeni yardım paketinin detaylarını paylaştı.

Pentagon'dan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bu paketteki kabiliyetler şunlardır: Yüksek Performanslı Topçu Roket Sistemleri (HIMARS) için ek mühimmat; 236 bin 105mm top mermisi; 1000 adet hassas güdümlü 155 mm top mermisi; Dört topçu ateşine karşı radar; ağır ekipmanı taşımak için dört kamyon ve sekiz römork; İnsansız Hava Sistemleri Karşı Koyma Sistemi; mayın temizleme ekipmanı; Claymore mühimmat; yıkım mühimmat ve teçhizatı; küçük silahlar ve mühimmat; gece görüş cihazları, soğuk hava ekipmanları ve diğer saha ekipmanları."

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna abd
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