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ABD'den Ukrayna'ya yeni savunma yardımı

07.05.2022 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş devam ederken Washington yönetiminden yeni bir açıklama geldi. ABD Başkanı Joe Biden, yaptığı yazılı açıklamada, Ukrayna'ya 150 milyon dolar değerinde yeni savunma yardımı yapacaklarını duyurdu.

ABD'den Ukrayna'ya yeni savunma yardımı

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın saldırısı altındaki Ukrayna'ya 150 milyon dolar tutarında yeni savunma yardımı yapacaklarını açıkladı.

ABD Başkanı Biden, yaptığı yazılı açıklamada, savaşın sürdüğü Ukrayna'ya savunma yardımlarına devam ettiklerini vurguladı.

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150 milyon dolar tutarındaki yeni savunma desteğiyle Rusya'ya karşı mücadele eden Ukrayna'ya desteklerini açıkça ortaya koyduklarını belirten Biden, yeni pakette top mühimmatları, radar sistemleri ve benzeri ekipmanların yer alacağını bildirdi.

Biden ayrıca 33 milyar dolarlık Ukrayna savunma paketinin de Kongre'den bir an önce geçmesinin Kiev'e sağlanacak desteklerin geç kalmaması bakımından önemli olduğuna işaret etti. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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