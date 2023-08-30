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ABD'den vatandaşlarına çağrı! 'En kısa sürede ülkeyi terk edin'

30.08.2023 22:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD, kötüleşen güvenlik durumunu gerekçe göstererek Haiti'deki vatandaşlarına ülkeyi derhal terk etmeleri yönünde çağrı yaptı. ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Haiti'ye seyahat edilmemesi için uyarı yayımlamış, zorunlu olmayan Büyükelçilik personelinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

ABD'den vatandaşlarına çağrı! 'En kısa sürede ülkeyi terk edin'

ABD'nin Haiti Büyükelçiliği, konuya ilişkin yazılı açıklama yayımladı. Açıklamada, ABD vatandaşlarının özel ya da ticari ulaşım yollarını kullanmaları tavsiye edildi.

"EN KISA SÜREDE ÜLKEYİ TERK EDİN"

Talebin yüksek olacağı uyarısı yapılan açıklamada, "Ülkedeki mevcut güvenlik durumu ve altyapı zorlukları nedeniyle Haiti'deki ABD vatandaşlarının mümkün olan en kısa sürede ülkeyi terk etmeleri gerekiyor." ifadesi kullanıldı.

BÜYÜKELÇİLİK PERSONELİNİN ÜLKEDEN AYRILMASINI TALEP ETMİŞTİ

ABD Dışişleri Bakanlığı daha önce Haiti'ye seyahat edilmemesi için uyarı yayımlamış, zorunlu olmayan Büyükelçilik personelinin ülkeden ayrılmasını talep etmişti.

Haiti'de 2023 başından bu yana çetelerin karıştığı şiddet olaylarında 2 bin 400'den fazla kişi yaşamını yitirdi, 160 bin kişi yerinden edildi.

BM ülkede yılın ilk çeyreğinde çete şiddetinin yüzde 28 arttığını duyurmuştu.

Kaynak: AA

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