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ABD'den vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna uyarısı

30.03.2022 07:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanlığı, keyfi olarak tutuklanabileceklerini gerekçe göstererek vatandaşlarına Rusya'ya gitmemeleri yönünde çağrı yaptı. Ayrıca, Bakanlık savaş koşulları dolayısıyla Ukrayna'ya seyahat edilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

ABD'den vatandaşlarına Rusya ve Ukrayna uyarısı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik işgali devam ederken ABD'den bir açıklama geldi. ABD, vatandaşlarını Rusya ve Ukrayna'ya seyahat etmemeleri yönünde çağrıda bulundu.

ABD'DEN RUSYA UYARISI

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Rus hükümet yetkilileri Rusya'daki ABD vatandaşlarına ayrımcılık yapabilir ve onları tutuklayabilir." ifadesine yer verdi.

Rusya'nın Ukrayna'ya açtığı savaş ve ABD'nin buna tepkisine işaret edilen açıklamada, Moskova'daki Amerikan Büyükelçiliğinde hizmetlerin sınırlı olarak yürütülebildiği belirtilerek, ABD vatandaşlarından Rusya'ya seyahat etmemeleri istendi.

UKRAYNA ÇAĞRISI

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığı, halen devam eden savaş koşulları dolayısıyla Amerikalıların Ukrayna'ya da seyahat etmemeleri çağrısında bulundu. Açıklamada, Rusya'nın saldırılarına ve devam eden çatışma ortamına dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna
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