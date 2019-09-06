HABER

ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.09.2019 12:22 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanlığı, vatandaşlarına, Türkiye’nin Güneydoğu illerine ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ sebebiyle seyahat etmeme uyarısı yaptı. Bakanlık bu illeri, 'Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van' olarak sıraladı.

ABD’den vatandaşlarına Türkiye’ye seyahat uyarısı

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan, vatandaşlarının Türkiye’de bazı illere seyahat etmemesi için uyarı geldi.

Uyarının sebebi olarak ‘terörizm’ ve ‘keyfi gözaltılar’ gösterildi. Söz konusu uyarıda, bu illerde terörist grupların saldırılarını sürdürdüğüne işaret edilirken; özellikle kamuya açık alışveriş merkezleri, oteller, kulüpler, lokantalar, ibadet yerleri, parklar, havaalanları gibi yerlere dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

“TERÖRİST GRUPLARLA İLİŞKİLENDİRİLİP GÖZALTINA ALINABİLİRSİNİZ”

ABD Dışişleri Bakanlığı vatandaşlarına yaptığı diğer bir uyarıda, içlerinde ABD vatandaşlarının da bulunduğu on binlerce kişinin yetersiz bilgilere dayanarak ve genellikle siyasi amaçla terörist gruplarla ilişkilendirilip gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca vatandaşlarını sosyal medya konusunda da uyaran Dışişleri, 'Türk hükümetini eleştiren paylaşımlarda bulunmaları halinde yine gözaltına alınabilecekleri' konusunda vatandaşlarını ikaz etti.

3’ÜNCÜ VE 4’ÜNCÜ SEVİYE UYARILARI YAPILDI

ABD Dışişleri Bakanlığı, seyahat uyarılarını 4 seviyede yapıyor. 1’inci seviye normal önlemleri, 2’inci seviye arttırılmış önlemleri, 3’üncü seviye seyahati tekrardan düşünmelerini tavsiye ederken, 4’üncü seviye ‘seyahat etme’ uyarısı yapıyor.

Türkiye için yayınlanan uyarıda Suriye ve Irak sınırlarına yapılacak seyahatleri 4’üncü seviyede değerlendirildi. Bölgede terörist grupların saldırılarının yoğun olduğu; intihar saldırılarının, araç bombalamalarının görülebileceğine dikkat çekildi. İl il yayınlanan diğer uyarı ise 3’üncü seviye olarak değerlendirildi. Söz konusu şehirlerde, ABD hükümetinin çok sınırlı olarak acil yardım sağlayabildiği bildirildi. Bu şehirler sırasıyla Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Gaziantep, Hakkâri, Hatay, Kilis, Mardin, Şanlıurfa, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van oldu.

KAYNAK: DHA

Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi Skandal! O görüntü sonrası harekete geçirdi
ABD'den çok önemli Türkiye açıklaması!ABD'den çok önemli Türkiye açıklaması!
'Canavar' kasırgada ölenlerin sayısı yükseldi!'Canavar' kasırgada ölenlerin sayısı yükseldi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Türkiye seyahat uyarısı

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Afili Aşk dizisinde sosyal medyaya damga vuran sahne

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Tatvan Belediyesi'nden elektrik şirketine misilleme!

Kocasını uyurken keserle öldürdü

Kocasını uyurken keserle öldürdü

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan araç ihalesi açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Rus savaş uçağı düştü!

Rus savaş uçağı düştü!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

12 yaşında baba olmasıyla tanınmıştı! Şimdi ne yapıyor?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Gizemli patlamanın detayları belli oldu! Nükleer reaktör mü patladı?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD: Türkiye'nin güvenli bölgeyi tek başına kontrol etmesi ortak çıkarlarımıza hizmet etmez

ABD'den çok önemli Türkiye açıklaması!

'Canavar' kasırgada ölenlerin sayısı yükseldi!

'Canavar' kasırgada ölenlerin sayısı yükseldi!

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Erdoğan 'kapıları açarız' demişti! İlk yanıt geldi

Bağımsız Zimbabve'nin ilk lideri 95 yaşında hayatını kaybetti

Bağımsız Zimbabve'nin ilk lideri hayatını kaybetti

Abdullah Mursi'nin cenazesi gece defnedildi

Abdullah Mursi'nin cenazesi gece defnedildi

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı, kategori 3'e yükseldi

Dorian Kasırgası yeniden güç kazandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.