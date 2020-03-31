HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD'den, Venezuela'da Maduro ve Guaido'suz "müşterek hükümet kurulması" teklifi

ABD'den, Venezuela'da Maduro ve Guaido'suz "müşterek hükümet kurulması" teklifi

DÜNYA HABERLERİ  | 31.03.2020 22:47 | Son Güncelleme

ABD yönetimi, Venezuela'da Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve kendini geçici devlet başkanı ilan eden muhalif milletvekili Juan Guaido'ya kenara çekilmeleri çağrısında bulunarak, ülkede "müşterek bir hükümet kurulması" teklifinde bulundu.

ABD'den, Venezuela'da Maduro ve Guaido'suz "müşterek hükümet kurulması" teklifi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, "Barışçıl ve demokratik bir hükümet kurulması durumunda Venezuela'ya uygulanan yatırımları kaldırılabiliriz." ifadesini kullandı.

ABD'nin Venezuela'da yaşanan siyasi krizi sonlandırmayı amaçladığını belirten Pompeo, "Bu teklif, serbest ve adil bir başkanlık seçimine imkan veren ve Venezuela'ya yönelik ABD yaptırımlarını sona erdirecek bir geçiş hükümetinin kurulması çağrısında bulunuyor." değerlendirmesini yaptı.

"GUAİDO'YA DESTEKTE AZALMA YOK"

Pompeo, Guaido'ya olan destek ve bağlılıklarında herhangi bir azalma olmadığını ve seçimlere girmesi durumunda kazanacağına inandıklarını belirterek, buna rağmen tarafsız ve adil bir hükümet kurulması adına Guaido'nun kenara çekilmesi gerektiğini belirtti.

Maduro yönetimi tarafından siyasi bir geçiş hükümeti kabul edilene kadar ülkeye yönelik yaptırımların artarak devam edeceğini vurgulayan Pompeo, şunları kaydetti:

"Maduro rejiminin küresel Kovid-19 salgını konusunda yeterince hazırlık yapmaması ve beklentileri karşılayamaması bile durumun ciddiyetine ışık tutmaktadır. Bu teklif, Venezuela'nın iyileşmesine yardımcı olmak ve Venezuela halkının tercihlerine saygı duyulmasına olan taahhüdümüzü göstermektedir. İster asker, ister sivil, ister genç, ister yaşlı olsun tüm Venezuelalıları ideolojik eğilimlerinden ve parti bağlarından sıyrılmaya ve bu teklifi ciddiye almaya davet ediyoruz." (AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek İlber Ortaylı'dan sağlık çalışanlarına destek
'2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en zorlu kriz''2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en zorlu kriz'
Bilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyorBilim insanı açıkladı: Horlama çilesi sona eriyor
Anahtar Kelimeler:
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Devlet Başkanı Nicholas Maduro guaido Venezuela

En Çok Okunan Haberler

Kanseri yendi, koronavirüse yenildi! Yoğun bakımdaki annelerine telsizle veda ettiler

Kanseri yendi, koronavirüse yenildi! Yoğun bakımdaki annelerine telsizle veda ettiler

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 214'e yükseldi

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

Akaryakıtta çifte indirim! İşte yeni fiyatlar

'Şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

'Şişme bebek aranıyor' dedi ortalık karıştı! 'Kes lan sesini'

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İnfaz düzenlemesi Meclis'te

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İmamoğlu: Şu an pandeminin Türkiye'deki merkezi İstanbul

İlginizi Çekebilir

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs yok dese de "gizlice uluslararası yardım istiyor"

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Virüs tedavisinde o ilacın işe yaradığını bulan doktor ölüm tehdidi alıyor

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

İtalya’dan sonra tüm dünyaya: Pornhub bedava!

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Spor hocası korona hastası anlattı: Ciğere inerse...

Diğer Haberler
BM Genel Sekreteri Guterres: 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en zorlu kriz

'2. Dünya Savaşı'ndan sonraki en zorlu kriz'

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti

ABD'de koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı Çin'i geçti

İletişim Başkanlığı, dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İşte dünya genelindeki koronavirüs vaka durumu

Putin'den ABD'ye koronavirüs için yardım teklifi

Putin'den ABD'ye koronavirüs için yardım teklifi

ABD merkezli şirket geliştirdi! 2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay

2 dakikada sonuç veren koronavirüs testine onay

Fransa'da koronavirüsten ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

Fransa'da ölenlerin sayısı 3 bin 523'e yükseldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.