ABD'den Venezuela'daki büyükelçiliğine talimat

ABD medyasında yer alan haberlerde, Venezuela'daki ABD Büyükelçiliği ve konsolosluklarında görev yapan ikinci derece personele ülkeden ayrılma talimatı verildiği ancak birinci derece diplomatların görevlerine devam edeceği belirtildi.
Talimatın, Venezuela'daki ABD diplomatik temsilciliklerinde çalışan 150 civarındaki personelin tamamının güvenliğini sağlamanın zor olduğu için verildiği, buna rağmen başkent Caracas'ta bulunan Büyükelçiliğin açık kalmaya devam edeceği kaydedildi.
ABD VATANDAŞLARINA DA UYARI
Bakanlığın ayrıca Venezuela'da yaşayan ABD vatandaşlarına ülkeyi terk etmek için hazır olmaları uyarısı yaptığı ileri sürüldü.
MADURO 72 SAAT SÜRE VERMİŞTİ
Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, dün başkent Caracas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'in balkonundan binlerce Venezuelalıya seslenmiş, ABD'nin Venezuela'ya darbe yapmaya çalıştığı gerekçesiyle ABD ile tüm ilişkileri kestiğini ve bu ülkenin diplomatlarına Venezuela'yı terk etmeleri için 72 saat süre tanıdığını açıklamıştı.
(AA)
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