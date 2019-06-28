HABER

ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğluna yaptırım

DÜNYA HABERLERİ  | 28.06.2019 20:22 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanlığı, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'yı yaptırım listesine aldığını açıkladı.

ABD'den Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun oğluna yaptırım

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi'nden (OFAC) yapılan yazılı açıklamada, Venezuela Devlet Başkanı Maduro'nun oğlu Nicolas Maduro Guerra'nın yaptırım listesine alındığı duyuruldu. Açıklamada yaptırıma ilişkin detay verilmedi.

Öte yandan ABD basınına konuşan ve ismi açıklanmayan üst düzey yetkili Guerra'ya uygulanan yaptırımın, Karakas hükümetindeki yolsuzlukları ortaya çıkarma çabalarının bir parçası olduğunu söyledi. Yetkili, "Maduro'nun bölgede, Venezuela'nın tüm kurumlarında ve özellikle Ulusal Meclis'te yaptığı yolsuzluğun büyüklüğüne dikkati çekmeye ve sona erdirmeye çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin ise Nicolas Maduro'nun Venezuela halkını bastırmak için oğlu Guerra'yı kullandığını savunarak "Venezuelalılar acı çekerken, sahte seçimler üzerine kurulan Maduro rejiminin iç halkası yaptığı yolsuzluklarla lüks içinde yaşıyor." yorumunu yaptı.

Ulusal Anayasa Meclisi üyesi olan Guerra, aynı zamanda Başkanlığa ait Özel Müfettişler Kurulu Başkanlığı görevinde bulunuyor.

VENEZUELA'DAKİ GELİŞMELER

Geçen yıldan bu yana ağır ekonomik krizle siyasi çalkantıların yaşandığı Venezuela'da, muhalefetin kontrolündeki Ulusal Meclis'in Başkanı Guaido, 23 Ocak'ta kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş, başta ABD olmak üzere birçok Latin Amerika ve Batı ülkesinin desteğini almıştı. 

Guaido ile partisinin ev hapsindeki eski lideri Leopoldo Lopez, 30 Nisan'da bir grup askerle Maduro hükümetini devirmek üzere halkı sokağa çağırmıştı.

Muhalifler, bu çağrı üzerine birçok kentte sokağa çıkmış, protestolar daha sonra belirli bölgelerde şiddet eylemlerine dönüşmüştü.

Maduro taraftarlarının da sokağa çıkarak Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores etrafında toplandığı günün sonunda Lopez, önce Şili, ardından da İspanya Büyükelçiliğine sığınmıştı. (AA)

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
El-Kaide Sisi Yönetimini Mursi'yi Öldürmekle SuçladıEl-Kaide Sisi Yönetimini Mursi'yi Öldürmekle Suçladı
Kaftancıoğlu Davası Gezi Davası’yla Aynı Güne ErtelendiKaftancıoğlu Davası Gezi Davası’yla Aynı Güne Ertelendi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD yaptırım Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro

En Çok Okunan Haberler

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Yıldız Tilbe kızı ve torunlarıyla poz verdi! İnanılmaz benzerlik

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

Burhan Kuzu'dan başkanlık sistemi değerlendirmesi: Haklılar

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

İBB Genel Sekreteri ve tüm yardımcıları istifa etti

MİT TIR'ları davasında karar

MİT TIR'ları davasında karar

Erhan Çelik'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

Erhan Çelik'e 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İmamoğlu şaştı kaldı! Önüne deterjan döktüler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Bu fotoğraf dünyanın yüreğini yaktı: ABD'nin Aylan bebeği

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

İki savaş uçağı havada çarpıştı!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Erdoğan-Trump görüşmesinde kriz çözülecek mi?

Erdoğan-Trump görüşmesinde kriz çözülecek mi?

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu: Biraz para biriktirip

O fotoğraf vicdanları yaralamıştı! Anne konuştu

Korkutan açıklama: Savaş kısa sürmeyecek

Korkutan açıklama: Savaş kısa sürmeyecek

Son dakika... Çukurca’da hain saldırı: 1 şehit

Acı haber geldi... 1 asker şehit

Dünya devi o ismi elinden kaçırdı! Şimdi ne olacak?

Dünya devi o ismi elinden kaçırdı! Şimdi ne olacak?

Putin: Liberalizm hükümsüz hale geldi

Putin: Liberalizm hükümsüz hale geldi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.