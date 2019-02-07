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ABD'den Venezuela ordusuna tehdit: Doğru seçimi yapın, yoksa...

DÜNYA HABERLERİ  | 07.02.2019 00:45 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Venezuela ordusuna, Guaido'yı tanımaları durumunda yaptırımlardan muaf olabilecekleri teklifinde bulundu. Bolton, 'ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın' dedi.

ABD'den Venezuela ordusuna tehdit: Doğru seçimi yapın, yoksa...

Bolton, Twitter hesabından, ''ABD, demokrasiyi savunan ve Devlet Başkanı Juan Guaido'yu ve onun anayasal hükümetini tanıyan üst düzey askeri yetkililere yaptırımları kaldırmayı düşünüyor yoksa uluslararası finans çemberi tamamen kapatılacak. Doğru seçimi yapın!" ifadesini kullandı.

Çoğunluğu muhalefetin elindeki Ulusal Meclisin Başkanı Juan Guaido, muhaliflerin mitinginde kendini "geçici devlet başkanı" ilan etmiş ve başta ABD olmak üzere Avustralya, Kanada, Kolombiya, Peru, Ekvador, Paraguay, Brezilya, Şili, Panama, Arjantin, Kosta Rika ve Guatemala gibi ülkeler tarafından tanınmıştı.

Meksika, Türkiye, Rusya, Küba, Çin ve Bolivya ise Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro hükümetine desteklerini yinelemiş, Maduro da gelişmeler üzerine ABD ile diplomatik ve politik ilişkileri kestiğini ancak ticari ilişkinin süreceğini duyurmuştu.

ABD, Venezuela devlet petrol şirketi PDVSA'ya yaptırım kararı almış ve bu ülkenin ABD'deki finansal varlıklarının Guaido'ya devredildiğini açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Beyaz Saray John Bolton guaido ABD Venezuela

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