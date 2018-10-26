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ABD'den vize almak isteyen Türklere iğrenç soru! 'Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 10:03 | Son Güncelleme

ABD'nin vize almak isteyen Türklere soruyor "Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?" diye sorduğunu iddia eden CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin "Bu sorular inanılır gibi değil. Çok onur kırıcı, şiddetle kınıyorum. Dışişleri Bakanlığı derhal müdahale etmeli. " diyerek büyük tepki gösterdi

ABD'den vize almak isteyen Türklere iğrenç soru! 'Fahişelik yapmak için mi gidiyorsunuz?'

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, ABD’nin vize almak isteyen Türkiye vatandaşlarına sorduğu soruları gündeme getirdi. Sorulardan birisinin “ABD’de fahişelik veya kanun dışı ticarileştirilmiş ahlak suçlarına iştirak etmek için mi geliyorsunu veya son 10 yıl içinde fahişelik veya fahişe tedarik etme faaliyetlerinde bulundunuz mu?” olduğu ifade edildi.

CHP’li Tekin, ABD’nin sorduğu soruları şu ifadelerle yorumladı:

"Bu sorular inanılır gibi değil. Çok onur kırıcı, şiddetle kınıyorum. Dışişleri Bakanlığı derhal müdahale etmeli. Ne yazık ki bizi son dönemlerde yaşananlara bakarak üçüncü sınıf bir ülke olarak görüyorlar.”

ABD’nin sorduğu bazı sorular şöyle:

Daha önce yarı askeri bir birliğin, örgütün, gerillanın direnişçi veya isyancı grubun üyesi oldunuz mu?
Nükleer, biyolojik silahlar üzerinde eğitim gördünüz mü?
Kara para akladınız mı?
İşkence yaptınız mı?

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Anahtar Kelimeler:
ABD ABD vize Gürsel Tekin

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