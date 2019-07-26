ABD'den yeni haber var: Türkiye konusunda ne adım atılacak?

Trump Salı günü yaklaşık 40 Cumhuriyetçi senatör ile Türkiye'nin S-400 alımına karşılık ne yapılması gerektiğini görüştü.

Kongre üyeleri Türkiye'ye somut bir karşılık verilmesini istediklerini ifade etse de, Trump'ın Cumhuriyetçi partisine mensup siyasetçiler daha temkinli hareket edilmesi gerektiğini belirtti.

ABD'de 2017 yılında Kongre'den geçen CAATSA kanunu dolayısıyla Trump'ın Rus ordusu ile iş yapan Türkiye'ye yaptırım başlatması gerekiyor. Ancak Trump yaptırım başlatıp başlatmayacağını henüz söylemedi. CAATSA yaptırımlar için takvim belirlemiyor.

ABD daha önce Türkiye'nin S-400 ile F-35 savaş uçağına aynı anda sahip olamayacağını defalarca belirtmiş, Ankara'nın S-400'leri teslim almaya başlamasının ardından geçen hafta Trump yönetimi Türkiye'yi F-35 savaş uçağı programından çıkardığını açıklamıştı.

Bu durum S-400'ler nedeniyle Türkiye'ye yaptırım getirme planının en azından şimdilik beklemeye alındığına işaret ediyor.

Senato Dış İlişkiler Komisyonu başkanı Jim Risch, "hareketli bir görüşme" olduğunu ama sonuca ulaşılmadığını söyledi.

Risch, "Uzun süredir Türkiye'nin S-400'lere sahip olmasının kabul edilemez olduğunu söylüyorum, şimdi de söylüyorum. Peki bu ne anlama geliyor? Şimdi yol alalım ve ne oluyor görelim." dedi.

Bazı Kongre mensupları ise Suriye ve Irak ile ilişkilerde önemli bir aktör olan Türkiye ile münasebetlerin bozulmamasını hayati görüyor. Türkiye S-400'ler nedeniyle ABD'nin yaptırım başlatması halinde buna karşılık vereceğini belirtmişti.

Trump'a yakın isimlerden Cumhuriyetçi Senatör Lindsay Graham Twitter'da, "İlişkilere Türkiye'nin Rus S-400 sistemini aktive etmesinden gelecek zararın önüne geçecek bir yol bulmalıyız" dedi.

Graham ayrıca ABD ile Türkiye arasındaki ilişkinin serbest ticaret anlaşması müzakere ederek güçleneceğini umduğunu belirtti.

Temsilciler Meclisi Silahlı Hizmetler Komisyonu'ndaki en üst düzey Cumhuriyetçi temsilci Mac Thornberry ise, "Türkiye çok önemli bir ülke, çok önemli bir NATO müttefiki olmaya devam ediyor. Birlikte yaptığımız çok şey var. Bir mesaj vermek istiyor ama onları sonsuza kadar uzaklaştırmak istemiyoruz" dedi.

Demokratlar ise Trump'ın CAATSA kanununa saygı duymasını istiyorlar.

Dış İlişkiler ve Silahlı Hizmetler komisyonlarının Demokrat üyesi Jeanne Shaheen ise CAATSA kanundaki yaptırımların mevcudiyetini diğer ülkelere göstermenin önemine vurgu yaptı.

Reuters'a yaptığı açıklamada Shaheen, "Yönetim gücünü göstermeli ve CAATSA'da eyleme geçmeyerek rahatsız edici bir emsal belirlememeli" dedi.

