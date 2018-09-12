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ABD'den yeni hamle! Bu çağrıyı yaptılar

DÜNYA HABERLERİ  | 12.09.2018 19:40 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı Orgeneral Joseph Votel, Körfez ülkelerine anlaşmazlıklarını bir kenara bırakma, İran'ın istikrarı bozma tehditlerine ve radikal örgütlere karşı birleşme çağrısında bulundu.

ABD'den yeni hamle! Bu çağrıyı yaptılar

Votel, Kuveyt'te gerçekleştirilen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri ile Mısır ve Ürdün Genelkurmay Başkanlarının bir araya geldiği toplantıdaki konuşmasında, Körfez ülkelerine anlaşmazlıklarını bir kenara bırakma, İran'ın istikrarı bozma tehditlerine ve şiddet yanlısı radikal örgütlere karşı birleşme çağrısı yaptı.

İran'ın istikrarı sarsan faaliyetlerinin ve şiddet yanlısı radikal örgütlerin bölgede devam eden iki güvenlik tehdidi olduğuna dikkati çeken Votel, ortak milli güvenlik çıkarları için güçleri birleştirmek ve arttırmak gerektiğini belirtti.

"Müttefiklerimize aykırı düşen herhangi bir yol ya da kararla hareket etmememiz gerekir." ifadelerini kullanan Votel, bu durumun düşmana fayda vereceğini aktardı.

KÖKLÜ ÇÖZÜMLER

Votel, "Sorunları belirledikten sonra köklü çözümler bulmaya çalışmalıyız. ABD'de ve dünyadaki değişimler bizim daha fazla yakınlaşmamızı gerektiriyor." ifadelerine yer verdi.

KİK ülkeleri ile Mısır ve Ürdün Genelkurmay Başkanları, iki gün önce yapılan geniş kapsamlı askeri toplantının ardından bugün Kuveyt'te yeniden bir araya geldi. Toplantıya ABD Merkez Komutanlığı'ndan yetkililer de katılıyor.

ABD CAGRI

Kuveyt ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantıda Ortadoğu'da güvenlik, bölgesel meseleler, terör ve aşırılıkla mücadele, bölge ülkelerinde emniyet ve istikrarı güvence altına almak için ortak çabaları güçlendirmeyi hedefleyen konular görüşülüyor.

KATAR DA DAHİL

Katar'ın da aralarında bulunduğu aynı ülkelerin genelkurmay başkanları, ortak savunma ve askeri iş birliğini güçlendirme yollarını görüşmek üzere iki gün önce de Kuveyt'te toplanmıştı.

Söz konusu toplantı, 2017'de patlak veren Körfez krizinin ardından Katar'ın katıldığı ilk askeri toplantı olma özelliği taşıyordu.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır yönetimlerinin, 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
İsrail ağızlı ABD her planında hainlik asağılıklık sıkıysa kendin savaşsana.
ey amerika enkazını göreyim senin..! Allah sen ve işbirlikçilerinin belasını versin..!
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