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ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

DÜNYA HABERLERİ  | 30.08.2018 15:27 | Son Güncelleme

ABD Savunma Bakanlığı’ndan Randall Schriver, Rusya’dan S-400 aldığı takdirde Hindistan’a yaptırım uygulayacaklarını duyurdu.

ABD'den yeni yaptırım tehdidi!

ABD, Hindistan'ın Rusya’dan S-400 füze savunma sistemleri alması konusunda endişe duyuyor. ABD Savunma Bakanlığı Asya-Pasifik Bölge Sekreter Yardımcısı Randall Schriver, Hindistan’ın Rusya’dan silah alması gerçekleşirse Hindistan'a yaptırımlar uygulayacaklarını dile getirdi.

Schriver, “Karar ABD başkanı tarafından verilecek” diyerek henüz kesin bir kararın verilmediğinin altını çizdi. ABD'nin Rusya ve Hindistan arasındaki askeri ilişkileri tanıdığını söylen Schriver, “Ancak Washington Hindistan için daha umut verici bir ortak” diye konuştu.

İHA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Hindistan Rusya yaptırım kararı abd yaptırım kararı

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
hindistan Türkiye İran savaş şu gariban amerika dünyanın kaç bucak oldugunu bı tersınden gorsun
işe bak herkes ülkesini şirket gibi yönetiyor..müşteri kaybı gündeme gelince..bir daha iş yapmam yaptırmam tehdidi..
ulan hadi türkiye nato ülkesi s400 kullanmadım diye natoyu bahane ettin , hindistan in aldığı füzeler nerene girdi hödük
Şimdi herkes ABD yi suçluyor. Türkiye nin yapmış olduğu uçak fabrikasını desteklemek yerine kabatır ,ABD den Marşall yardımı alırsan şimdi devletin mallarını satanlar başkalarına suç bulur.Suçlu zihniyet Atatürk e karşı çıkanlardır.Onun eserlerini satanlar ve onu silmeye çalışanlardır.Nere kaçacaksınız Malezya başbakanı kaçamadı.
@siliya inönüye sor hesabını
ABD DE KORKU YERLİ PARA BİRİMLERİ KULLANILACAK KORKUSU EURO NEDEN KURULDU DOLARA KARŞI TÜM DÜNYA YEREL PARA BİRİMİNİ KULLANSIN DIŞ TİCARETTE ABD ÇOK KORKUYOR SİYONİST KÖPEKLER ÇOK KORKUYOR ARAŞTIRDIM DOLARIN HEGOMANYASI GİDECEK YERLİ PARALARA HIZ VERİN EZİLEN ULUSLAR AYAKLANIN TÜRKÜN YANINDA YER ALIN TÜRK RUS ÇİN İŞBİRLİĞİE GÜVENİN DÜNYAYI BARIŞLA YÖNETELİM DOLARIN ÜZERİNE TÜKÜRÜN DOLARIN ÜSTÜNE SIÇIN O AMLUM 13 AİLE HEPİNİZİ TOPUNUZ TÜRK KAGANA HESAP VERECEKSİNİZ KABALACILAR MASONLAR İLLİMUNATİCELER SEBATAYCILAR KRİPTOLAR HAÇLILAR TOPUNUZ TÜRK ÖNÜNDE EĞİLİN LANNNNNNNNNN
Allah yardımcımız olsun dünya düzeni değişicek hiç şüphe yok! Kardeşler safları sık tutalım bir olalım Allahın izniyle
amarika 3 . dunya savasi cikarmak icin elinden geleni yapiyoo hayirlisi ama bu savas orda doguda basliyacak butun dunyayi saracak
beyni sulanmış kuduz köpek gibi heryere saldırıyorlar yakında yalpalamaya başlarlar amarikan ekonomısı SOS veriyor bu gerginlik o yüzden
bu konuda sayın trump ve amerikayı destekliyorum.dünya barışı için çabalayan sayın trump son bir ümitle hindistanı uyarıyor.helal olsun.tüm dünya ülkeleri, amerikanın her dediğini yaparsa ,savaş mavaş çıkmaz her yere, dünyaya barış gelir.
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