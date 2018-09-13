ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Kuzey Kore ile yeni bir sayfa açan ABD, buna rağmen bugün yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Ticaret Bakanlığı, yaptırımların Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programını destekleyen iki Rus ve Çin şirketini hedeflediğini duyurdu.
Yaptırım uygulanacak şirketlerden biri, Rusya merkezli Volasys Silver Star. Çin şirketinin adı ise Yanbian Silverstar Network Technology Co.
Kuzey Kore vatandaşı Song Hwa Jong da yaptırım uygulanacak kişi olarak listede yer buldu.
ABD Başkanı Donald Trump ise, Twitter mesajıyla ticaret savaşına tutuşulan Çin'le anlaşma yapmak Washington'ın baskı altında olmadığını savundu. Trump, "Çin'le anlaşma yapmak için baskı altında değiliz, onlar bizimle anlaşma için baskı yiyor. Bizim pazarımız inişli çıkışlı, onlarınki ise çöküyor" dedi.
The Wall Street Journal has it wrong, we are under no pressure to make a deal with China, they are under pressure to make a deal with us. Our markets are surging, theirs are collapsing. We will soon be taking in Billions in Tariffs & making products at home. If we meet, we meet?— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 13 Eylül 2018
Haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Singapur'da görüşen Trump, tarihi bir randevuya imza atmıştı.
Trump, bu yıl içinde Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen ürünlerin vergisini artırarak ticaret savaşı başlatmış durumda.
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