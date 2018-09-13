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ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

DÜNYA HABERLERİ  | 13.09.2018 17:38 | Son Güncelleme

ABD, Kuzey Kore'ye yönelik yaptırımların Rus ve Çin firmalarını hedef aldığını duyurdu. İki şirketin Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programını desteklediği belirtiliyor.

ABD'den yeni yaptırımlar! Trump, Twitter'dan mesaj paylaştı

Kuzey Kore ile yeni bir sayfa açan ABD, buna rağmen bugün yeni yaptırımlar açıkladı. ABD Ticaret Bakanlığı, yaptırımların Pyongyang yönetiminin nükleer ve füze programını destekleyen iki Rus ve Çin şirketini hedeflediğini duyurdu.

Yaptırım uygulanacak şirketlerden biri, Rusya merkezli Volasys Silver Star. Çin şirketinin adı ise Yanbian Silverstar Network Technology Co.

Kuzey Kore vatandaşı Song Hwa Jong da yaptırım uygulanacak kişi olarak listede yer buldu.

TRUMP, TWITTER'DAN MESAJ PAYLAŞTI: ÇİN'LE ANLAŞMA YAPMAK İÇİN BASKI ALTINDA DEĞİLİZ

ABD Başkanı Donald Trump ise, Twitter mesajıyla ticaret savaşına tutuşulan Çin'le anlaşma yapmak Washington'ın baskı altında olmadığını savundu. Trump, "Çin'le anlaşma yapmak için baskı altında değiliz, onlar bizimle anlaşma için baskı yiyor. Bizim pazarımız inişli çıkışlı, onlarınki ise çöküyor" dedi.

Haziran ayında Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'la Singapur'da görüşen Trump, tarihi bir randevuya imza atmıştı.

Trump, bu yıl içinde Çin ve Avrupa Birliği ülkelerinden ithal edilen ürünlerin vergisini artırarak ticaret savaşı başlatmış durumda.

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
cin ve kuzey kore sonuna kadar herseyı hakedıyo ee kuvvetı delınin elıne verırsenız ılkbasda hasımı gordugu kafasını kesersevmeye basladım trumpı
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