HABER

ABD’den yeni yaptırımlar uygulamaya giriyor

24.06.2019 10:36 | Son Güncelleme

Amerika, İran’a insansız hava aracının düşürülmesi sonrası askeri müdahaleyle yanıt vermeme kararının “zafiyet” olarak algılanmaması uyarısında bulundu. Başkan Trump, İran’a Pazartesi gününden itibaren ek yaptırımlar uygulanacağını açıkladı.

ABD’den yeni yaptırımlar uygulamaya giriyor

Amerika, İran’a insansız hava aracının düşürülmesi sonrası askeri müdahaleyle yanıt vermeme kararının “zafiyet” olarak algılanmaması uyarısında bulundu. İsrail ziyareti sırasında konuşan ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, ne İran ne de diğer düşman unsurların ABD’nin sağduyu ve ihtiyatlı tutumunu zayıflıkla karıştırmaması uyarısında bulundu.

Amerika’da Dışişleri Bakanı Mike Pompeo gibi, yönetimde askeri müdahaleden yana olan “şahin kanat” olarak bilinen kanadı temsil eden isimlerden biri olan John Bolton İran’a yönelik sert açıklamalarını “kimse onlara Ortadoğu’da avlanma ruhsatı vermedi” sözleriyle sürdürdü.

Bolton’un bu açıklamaları ABD Başkanı Donald Trump’ın İran’a Pazartesi gününden itibaren ek yaptırımlar uygulanacağı mesajının ardından geldi. Trump, Cumartesi akşamı Twitter’dan yaptığı açıklamada İran’ın nükleer silah sahibi olamayacağını ve ABD’nin İran yeniden üreten ve refah sahibi olana kadar süreceğini söyledi.

Pazartesi gününden itibaren yeni ve büyük çapta ek yaptırımların devreye gireceğini belirten Trump, “Bu günü dört gözle bekliyorum” dedi. Öte yandan Bolton, hali hazırdaki yaptırımların İran ekonomisini sert etkilediğini söyledi. Camp David’e gitmeden önce Washington’da gazetecilere konuşan Donald Trump “Tahran nükleer silahlardan vazgeçtiği an onların en iyi dostu olacağım” demişti.

ABD’ye ait insansız hava aracının geçen Hafta Hürmüz yakınlarında İran tarafından düşürülmesi sondarı Beyaz Saray’da yapılan acil durum toplantısından İran’a askeri misillemeyle yanıt verme kararı çıkmıştı. Ancak Trump tarafından son anda çok sayıda insan öleceği gerekçesiyle iptal edildiği açıklanmıştı.

Gece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldüGece çığlıklarla uyanıyorlardı! Esrarengiz sesin sırrı çözüldü
Kanada'da uyuyakalan kadın unutuldu, uyandığında kimse yoktuKanada'da uyuyakalan kadın unutuldu, uyandığında kimse yoktu
'Erdoğan neden kaybetti? İmamoğlu nasıl kazandı?''Erdoğan neden kaybetti? İmamoğlu nasıl kazandı?'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD İRAN yaptırım

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

İki ülkede şiddetli deprem! Tsunami uyarısı yapıldı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Rusya Büyükelçisi'nden S-400 açıklaması

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kanada'da uyuyakalan kadın unutuldu, park halindeki karanlık uçakta uyandı

Kanada'da uyuyakalan kadın unutuldu, uyandığında kimse yoktu

'Erdoğan neden kaybetti? İmamoğlu nasıl kazandı?'

'Erdoğan neden kaybetti? İmamoğlu nasıl kazandı?'

Dışişleri Bakanlığı’ndan Etiyopya’daki darbe girişimine kınama

Dışişleri Bakanlığı’ndan Etiyopya’daki darbe girişimine kınama

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan İran mesajı: Hazırız

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan İran mesajı: Hazırız

ABD basınında İstanbul seçimi: 'Erdoğan siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldı'

ABD basınında İstanbul seçimi: 'Erdoğan siyasi kariyerinin en büyük mağlubiyetini aldı'

Seçim sonuçları: İmamoğlu İBB Başkanı seçildi, Erdoğan'ın kaybı Türkiye siyasetinin yol haritasını nasıl etkileyecek?

Seçim sonuçları: İmamoğlu İBB Başkanı seçildi, Erdoğan'ın kaybı Türkiye siyasetinin yol haritasını nasıl etkileyecek?

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.