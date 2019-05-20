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ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

DÜNYA HABERLERİ  | 20.05.2019 07:20 | Son Güncelleme

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı, Bağdat'ta korunaklı hükümet binalarının bulunduğu Yeşil Bölge'nin merkezine katyuşa füzesiyle düzenlenen saldırıda herhangi bir Amerikan unsurunun zarar görmediğini bildirdi.

ABD'den Yeşil Bölge'ye saldırı hakkında açıklama

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Sözcüsü Yüzbaşı Bill Urban, söz konusu saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Urban, açıklamasında, "Bağdat'ta 19 Mayıs'ta ABD Büyükelçiliği kompleksinin dışında Yeşil Bölge'deki patlamanın farkındayız. Olayda herhangi bir ABD veya koalisyon görevlisi zarar görmemiştir." ifadelerini kullandı.

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Yeşil Bölge'ye katyuşa füzesiyle dün saldırı düzenlendiği bildirilmiş, saldırıda can kaybı yaşanmadığı ifade edilmişti.

Iraklı yetkililer, söz konusu bölgenin tamamının yakında trafiğe açılacağını açıklamıştı.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı Bağdat Yeşil Bölge

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