ABD'den YPG açıklaması: Parçası olmayacaklar

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Menbiç yol haritasına ilişkin "Menbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Menbiç'in parçası olmayacak." ifadelerini kullandı.
ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) bir toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Albay Ryan, Suriye ve Irak'ta devam eden IŞİD karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Suriye'de IŞİD ile mücadelenin son aşamasına geldiklerini aktaran Ryan, ABD öncülüğündeki koalisyonunIŞİD'den almaya çalıştığı Orta Fırat Vadisi'nde bin 500 ile 2 bin IŞİD mensubu bulunduğunu iddia etti.
Menbiç'te ortak devriyeler için eğitim sürüyor
"ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Menbiç yol haritasının uygulanmasında ne aşamada olduklarına" yönelik AA muhabirinin sorusu üzerine Albay Ryan, iki ülke güvenlik güçlerinin 46'ncı bağımsız koordineli devriyelerini gerçekleştirdiğini kaydetti.
Menbiç'te çok az sayıda olay yaşandığını ifade eden Ryan, Türkiye ile ABD'nin koordineli devriyelerinin bölgedeki istikrara katkı sağladığına dikkati çekti.
Menbiç yol haritası kapsamında iki ülke güvenlik güçlerinin bölgede ortak devriyelere henüz başlamadığını belirten Albay Ryan, ortak devriyeler için verilen eğitimlerin sürdüğünü söyledi.
YPG Menbiç'te olmayacak
"Menbiç'te YPG/PKK unsurları bulunup bulunmadığına" ilişkin bir soruya ise Ryan, "Takip ettiğim kadarıyla Menbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Menbiç'in parçası olmayacak." şeklinde yanıt verdi.
Öte yandan Türkiye ile Rusya'nın İdlib'de silahsızlandırılmış bölge kurmasına ilişkin soruları geçiştiren sözcü, koalisyonun anlaşmanın bir parçası olmadığını ancak anlaşma uygulanırsa insani bir felaketin önüne geçilebileceğini dile getirdi.
"Koalisyonun anlaşmayı memnuniyetle karşılayıp karşılamadığına" ilişkin soruya yanıt vermekten kaçınan Albay Ryan, "Bizim istediğimiz, hayatları kurtaracak bir siyasi çözümün bulunmasıdır." ifadelerini kullandı.
"ABD'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna radar ve füze savunma sistemleri yerleştirdiğine" ilişkin sorulara yanıt veren Ryan, ABD'nin radarları daha önce bölgeye yerleştirdiğini belirtse de ülkesinin YPG/PKK'nın kontrol ettiği bölgelere füze savunma sistemi yerleştirip yerleştirmediğine ilişkin bilgi paylaşmadı.
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