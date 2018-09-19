ABD'den YPG açıklaması: Parçası olmayacaklar

ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı koalisyonun sözcüsü Albay Sean J. Ryan, ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Menbiç yol haritasına ilişkin "Menbiç'te çok az YPGli var. Anlaşmaya bağlıyız, YPG Menbiç'in parçası olmayacak." ifadelerini kullandı.

ABD Savunma Bakanlığındaki (Pentagon) bir toplantıya video konferans yöntemiyle bağlanan Albay Ryan, Suriye ve Irak'ta devam eden IŞİD karşıtı operasyonlara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Suriye'de IŞİD ile mücadelenin son aşamasına geldiklerini aktaran Ryan, ABD öncülüğündeki koalisyonunIŞİD'den almaya çalıştığı Orta Fırat Vadisi'nde bin 500 ile 2 bin IŞİD mensubu bulunduğunu iddia etti.

Menbiç'te ortak devriyeler için eğitim sürüyor

"ABD ile Türkiye'nin üzerinde mutabakata vardığı Menbiç yol haritasının uygulanmasında ne aşamada olduklarına" yönelik AA muhabirinin sorusu üzerine Albay Ryan, iki ülke güvenlik güçlerinin 46'ncı bağımsız koordineli devriyelerini gerçekleştirdiğini kaydetti.

Menbiç'te çok az sayıda olay yaşandığını ifade eden Ryan, Türkiye ile ABD'nin koordineli devriyelerinin bölgedeki istikrara katkı sağladığına dikkati çekti.