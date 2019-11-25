ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Görevden Alındı

Savunma Bakanı Mark Esper, Pazar günü yaptığı açıklamada Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer’ın Beyaz Saray ile söz konusu astsubayın akıbetine ilişkin durumun çözümlenmesi için kendisini bilgilendirmeden bir uzlaşı pazarlığı yaptığını iddia etti. Kendisine duyduğu güveni kaybettiğini vurgulayan Esper bu nedenle Spencer’ı görevden aldığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump askeri jüri tarafından suçlu bulunduktan sonra rütbesi kıdemli astsubay üstçavuştan üstçavuşa indirilen Edward Gallagher’a rütbesini bu ay içinde iade etmiş, Trump’ın bu adımı askeri bir dava konusuna müdahale olarak yorumlanmıştı.

Çarşamba günü Deniz Kuvvetleri Gallagher’ı SEAL adı verilen özel kuvvetlerden oluşan elit birimde göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı oluşturulacak bir kurulun vereceği konusunda bilgilendirmişti.

Başkan Trump o gün Deniz Kuvvetleri’nin Gallagher’ın rozetinin alınarak görevden alınmasına izin vermeyeceğini söylemiş ancak Deniz Kuvvetleri’nden adını vermeyen bir subaya göre, Beyaz Saray Deniz Kuvvetleri’ne planlandığı gibi hareket etmesi yönünde bildirimde bulunmuştu.

Bu durum Gallagher’ın akıbetine ilişkin yaşanan krizde gerilimin düşürüleceğine işaret etmiş ancak Pazar günü Savunma Bakanı Mark Esper’ın Spencer’ın kapalı kapılar ardında Beyaz Saray’a Gallagher’ın şu anki rütbesi üzerinden emekliye ayrılmasının sağlanması yönünde öneride bulunduğunu öğrendiğini söylemesiyle gerilim yeniden yükseldi.

Esper: “Spencer’a güvenimi kaybettim”

Mark Esper ayrıca Gallagher’ın bu ay sonunda emekliye ayrılması ve onun akıbetine karar vermek üzere 2 Aralık’ta yapılması planlanan Deniz Kuvvetleri inceleme kurulu oturumunun iptal edilmesi talimatını verdi. Bu talimat uyarınca Gallagher’ın şu anki rütbesinden komando olarak emekliye ayrılmasına izin verilecek. Bu da Başkan Trump’ın bu olayda başından bu yana talep ettiği sonucu da getirmiş oluyor.