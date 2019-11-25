ABD Deniz Kuvvetleri Sekreteri Görevden Alındı

Irak’ta savaş suçu işlemekle itham edilen komandonun akıbetine ilişkin Beyaz Saray ve Savunma Bakanlığı arasındaki gerilim Deniz Kuvvetleri Sekreteri’nin görevden alınmasıyla sonuçlandı. Savunma Bakanı Mark Esper arkasından iş çevirmekle suçladığı Richard Spencer’ı kovdu.
ABD Başkanı Donald Trump askeri jüri tarafından suçlu bulunduktan sonra rütbesi kıdemli astsubay üstçavuştan üstçavuşa indirilen Edward Gallagher’a rütbesini bu ay içinde iade etmiş, Trump’ın bu adımı askeri bir dava konusuna müdahale olarak yorumlanmıştı.
Savunma Bakanı Mark Esper, Pazar günü yaptığı açıklamada Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer’ın Beyaz Saray ile söz konusu astsubayın akıbetine ilişkin durumun çözümlenmesi için kendisini bilgilendirmeden bir uzlaşı pazarlığı yaptığını iddia etti. Kendisine duyduğu güveni kaybettiğini vurgulayan Esper bu nedenle Spencer’ı görevden aldığını söyledi.
2017 yılında kıdemli astsubay üstçavuş rütbesinde görev yapan Edward Gallagher, yargılandığı askeri mahkemede Irak’ta yakalanan bir IŞİD militanının bıçaklanarak öldürülmesi suçundan beraat etmiş ancak IŞİD militanının cansız bedeniyle poz vermesi nedeniyle suçlu bulunmuştu.
Çarşamba günü Deniz Kuvvetleri Gallagher’ı SEAL adı verilen özel kuvvetlerden oluşan elit birimde göreve devam edip etmeyeceğine ilişkin kararı oluşturulacak bir kurulun vereceği konusunda bilgilendirmişti.
Başkan Trump o gün Deniz Kuvvetleri’nin Gallagher’ın rozetinin alınarak görevden alınmasına izin vermeyeceğini söylemiş ancak Deniz Kuvvetleri’nden adını vermeyen bir subaya göre, Beyaz Saray Deniz Kuvvetleri’ne planlandığı gibi hareket etmesi yönünde bildirimde bulunmuştu.
Bu durum Gallagher’ın akıbetine ilişkin yaşanan krizde gerilimin düşürüleceğine işaret etmiş ancak Pazar günü Savunma Bakanı Mark Esper’ın Spencer’ın kapalı kapılar ardında Beyaz Saray’a Gallagher’ın şu anki rütbesi üzerinden emekliye ayrılmasının sağlanması yönünde öneride bulunduğunu öğrendiğini söylemesiyle gerilim yeniden yükseldi.
Esper: “Spencer’a güvenimi kaybettim”
Mark Esper ayrıca Gallagher’ın bu ay sonunda emekliye ayrılması ve onun akıbetine karar vermek üzere 2 Aralık’ta yapılması planlanan Deniz Kuvvetleri inceleme kurulu oturumunun iptal edilmesi talimatını verdi. Bu talimat uyarınca Gallagher’ın şu anki rütbesinden komando olarak emekliye ayrılmasına izin verilecek. Bu da Başkan Trump’ın bu olayda başından bu yana talep ettiği sonucu da getirmiş oluyor.
Pentagon Sözcüsü Jonathan Hoffman, Esper’ın her zaman Deniz Kuvvetleri’nin disiplin sürecinin objektif bir şekilde kendiliğinden işlemesi gerektiği yönünde olduğunu söyledi, "Ancak son birkaç gündür yaşanan gelişmeler ışığında Esper Gallagher’ın SEAL statüsünü korumasına izin verilmesine ama bu koşullar altında Deniz Kuvvetleri’nden hakkını tam olarak alamaması gerektiğine karar verdi” dedi.
Fox televizyonuna konuşan Gallagher ise Deniz Kuvvetleri’nin misilleme güdüsüyle hareket ettiğini savundu. “Rozetimi istedikleri zaman alabilirlerdi. Şimdi Başkan rütbemi bana geri verdikten sonra alıyorlar” diye konuştu. Rozeti alınan askerler SEAL komando görevinde olamıyor ancak donanma kapsamında hizmet vermeye devam edebiliyor.
Spencer’ın görevden alınması Başkan Trump’ın ABD ordusunun üst kademesiyle ilişkisindeki bazı çatlakları ortaya çıkarmış, askeri davalara ilişkin konularda başkomutanın nasıl bir rol üstlenmesi gerektiğine ilişkin tartışmaya yol açmıştı.
Başkan Trump Pazar günü Twitter’dan paylaştığı bir dizi mesajda Deniz Kuvvetleri’nin Gallagher meselesini yönetme şeklinden memnun olmadığını ifade etti. “Çok kötü muamele gördü ancak buna rağmen önemli suçların hepsinden aklanmıştı” diye yazdı.
Başkan Trump Spencer’ın yerine, çok başarılı olarak nitelediği Deniz Kuvvetleri’nden emekli Tuğamiral Kenneth Braithwaite’ı aday gösterdi.
ABD Genelkurmay Başkanı: “Gallagher dosyası kapanmıştır”
ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley de Esper’ın kararıyla birlikte Gallagher dosyasının kapandığını söyledi. Milley, “Esper sahip olduğu yetki doğrultusunda geçerli sebeplerle bir karar aldı. Savunma Bakanı’nı almış olduğu bu kararlarda destekleyeceğim” ifadelerini kullandı. Mike Milley, “Savunma Bakanı, ABD Başkanı bu sürecin bir parçası. Bir karar aldılar ve bence artık dosya kapandı. Artık ABD’nin ulusal güvenlik konularına odaklanma zamanı” dedi.
Genelkurmay Başkanı Milley ABD ordusunun disiplinli bir güç olma özelliğini sürdürdüğünü söyledi, “Bu konu elbette bir dizi soruyu beraberinde getirdi ancak aslolan ABD silahlı kuvvetlerinin her zaman son derece disiplinli bir güç olmaya devam edeceğidir” ifadelerini kullandı.
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