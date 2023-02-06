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  4. ABD depremle ilgili harekete geçti... Beyaz Saray: Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız

ABD depremle ilgili harekete geçti... Beyaz Saray: Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız

06.02.2023 08:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Türkiye'nin güneydoğusunda meydana gelen depremle ilgili, ABD'nin gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazır olduğunu bildirdi.

ABD depremle ilgili harekete geçti... Beyaz Saray: Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız

Sullivan, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen 7,4 büyüklüğündeki depremle ilgili yazılı açıklama yayımladı.

ABD'nin, Türkiye ve Suriye'de meydana gelen yıkıcı depremden ötürü derin endişe duyduğunu aktaran Sullivan, şunları kaydetti:

"Gerekli her türlü yardımı sağlamaya hazırız. Başkan (Joe) Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, depremden en çok etkilenenlere yardımcı olmak için ABD'nin müdahale seçeneklerini değerlendirmeleri için yönlendirdi. Türkiye hükümeti ile koordinasyon halinde durumu yakından izlemeye devam edeceğiz."

(AA)

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