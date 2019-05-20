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ABD destroyerinden Güney Çin Denizi'nde tartışma yaratacak geçiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.05.2019 11:59 | Son Güncelleme

Güdümlü füze destroyeri USS Preble'in, uluslararası hukukun geçerli olduğu sulara erişim ve ölçüsüz denizcilik iddialarına karşı koymak için Scarborough Resifi'nin 12 deniz mili açığında seyrettiği açıklandı

ABD Donanması'na ait bir destroyerin, Güney Çin Denizi'nde tartışmalı Scarborough Resifi'nin 12 deniz mili açığından geçtiği bildirildi.

ABCNews'in haberine göre, 7. Filo Sözcüsü Binbaşı Clayton Doss, güdümlü füze destroyeri USS Preble'in, Güney Çin Denizi'nde Serbest Dolaşım Operasyonu'nu (FONOP) yürüttüğünü, bugün uluslararası hukukun geçerli olduğu sulara erişim ve ölçüsüz denizcilik iddialarına karşı koymak için Scarborough Resifi'nin 12 deniz mili açığında seyrettiğini" söyledi.

Geçişin, Çin tarafından tepkiyle karşılanması bekleniyor.

Güney Çin Denizi'nde Filipinler'in 190 kilometre batısında yer alan Scarborough Resifi'nin zengin balıkçılık sahalarıyla çevrili olduğu ifade ediliyor. Resif üzerinde hem Çin hem de Filipinler hak iddia ediyor.

- Güney Çin Denizi

Çin, 1947'de yayımladığı haritayla egemenlik ihtilaflarının yaşandığı Güney Çin Denizi'nin yüzde 80'i üzerinde hak iddiasında bulunurken, yer altı kaynakları açısından zengin bölgede başta Filipinler olmak üzere aralarında Vietnam, Brunei ve Malezya'nın da bulunduğu komşu ülkelerle egemenlik tartışmaları yaşıyor.

Pekin yönetiminin Güney Çin Denizi'ndeki adalara üs inşa ederek egemenlik hakkı iddiasına, bölge ülkelerinin yanı sıra ABD de karşı çıkıyor.

Uluslararası kamuoyunda "Paracel" ve "Spratly" olarak bilinen takımadalar, Vietnam tarafından "Hoang Sa" ve "Truong Sa", Çin tarafından ise "Şişa" ve "Nanşa Çündao" olarak adlandırılıyor.

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ABD Donanması destroyer Güney Çin Denizi Scarborough Resifi

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