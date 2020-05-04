ABD Dev Katil Eşek Arısı Tehlikesiyle Karşı Karşıya

Amerika, dünyayı saran Corona virüsü salgınının ardından katil eşek arısı tehdidiyle karşı karşıya. İlk kez ülkenin kuzeybatısındaki Washington eyaletinde Aralık ayında görülen dev katil arılar daha sonra Kanada’nın British Columbia bölgesinde tespit edildi.

Asya kökenli dev katil arıların Japonya’da yılda 50 kişinin ölümünden sorumlu olduğunu yazan New York Times gazetesi, nüfusu zaten giderek azalan Amerika’daki bal arılarını yok edebileceğini yazdı.

Dünyada tespit edilen arı türleri arasında en büyüğü olarak bilinen Asya kökenli dev katil arıların boyutları bir kibrit kutusu kadar olabiliyor. Bu arı, büyüklüğünün yanı sıra, iri turuncu kafası, belirgin gözleri, sarı siyah çizgili gövdesi ve dev kanatlarıyla son derece ürkütücü bir görüntüye sahip.

Bilim adamları, Nisan ayında uyanan arıların en yoğun Temmuz ve Ekim ayları arasında görülebileceğini söylüyor. Ancak en saldırgan dönemlerinin yaz sonu ve sonbahar başı olduğu belirtiliyor.

Katil eşek arıları doğrudan tehdit hissetmediği taktirde insanlara ya da büyük hayvanlara saldırmıyor. Genelde bal arılarını hedef alıyor ve bir bal kovanındaki tüm arıları birkaç saat içinde yok edebiliyor. İnsanları aynı anda birkaç arının sokması halinde, alerji olmasa bile ölümcül sonuçlar doğurabiliyor.

