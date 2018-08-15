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ABD Dışişleri: “Af Örgütü yetkilisi Taner Kılıç’ın serbest bırakılmasından memnunuz”

15.08.2018 22:38 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri: “Af Örgütü yetkilisi Taner Kılıç’ın serbest bırakılmasından memnunuz”

ABD Dışişleri: “Af Örgütü yetkilisi Taner Kılıç’ın serbest bırakılmasından memnunuz”

ABD Dışişleri: “Af Örgütü yetkilisi Taner Kılıç’ın serbest bırakılmasından memnunuz”

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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “Brunson’ın başvurusunun mahkeme tarafından reddedilmesinden hayal kırıklığı dudyduk. Rahip Türkiye’de gereğinden fazla tutuldu”Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü: “Brunson’ın başvurusunun mahkeme tarafından reddedilmesinden hayal kırıklığı dudyduk. Rahip Türkiye’de gereğinden fazla tutuldu”
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