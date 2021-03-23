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ABD Dışişleri Bakan Blinken: Türkiye güçlü ve değerli bir müttefik, NATO'da kalması herkesin çıkarına

23.03.2021 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Brüksel'de NATO Genel Sekrereri Jens Stoltenberg'le ortak basın topalntısı düzenledi. Blinken, Türkiye'nin güçü ve değerli bir müttefik olduğunu söyledi. "Türkiye'yle aramızda görüş ayrılıkları olduğu sır değil" diyen Blinken, bununla birlikte Türkiye'nin NATO üyeliğinin sürmesinin ittifakın ve Ankara'nın çıkarına olduğunu vurguladı.

ABD Dışişleri Bakan Blinken: Türkiye güçlü ve değerli bir müttefik, NATO'da kalması herkesin çıkarına

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, Türkiye'nin güçü ve değerli bir müttefik olduğunı söyledi. Blinken, Türkiye'nin NATO üyeliğinin sürmesinin ittifakın ve Ankara'nın çıkarına olduğunu vurguladı.

Anthony Blinken, Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları toplantısı öncesi NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg'le düzenlediği ortak basın toplantısında, "Türkiye'yle aramızda görüş ayrılıkları olduğu sır değil" dedi.

Bu noktada Doğu Akdeniz'deki gerginliklere ve Ankara'nın Rusya'dan S-400 füze savunma sistemi satın almasına dikkat çeken Blinken, yine de Türkiye'nin çok uzun süredir değerli bir müttefik olduğunu belirtti.

Blinken, "Türkiye'yi NATO'da tutmamızın bizim de fazlasıyla çıkarımıza olduğuna inanıyorum" diye konuştu.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg

Amerikalı bakan sözlerini şöyle sürdürdü:

"NATO, özellikle Doğu Akdeniz'deki bazı anlaşmazlıkların üstesinden gelinmesinde ne kadar etkili olduğunu gösterdi...NATO'nun, müttefiklerin birlikte bir masada sorunlarını tartıştıkları, onlara çözüm yolu bulmaya çalıştıkları bir platform olması gerektiğine inanıyorum. Bizim yapmaya çalıştğımız şey de bu".

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab'a bakıyor

NATO Dışişleri Bakanları toplantısına Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor.

Çavuşoğlu ve Blinken'in ilk ikili görüşmelerini Brüksel'de yapmaları bekleniyor.

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