ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Ankara'da

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara’da Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile görüştü. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Önal ve Sherman'ın ikili ilişkiler, Ukrayna ve bölgesel meseleleri ele aldığı kaydedildi.

Görüşmede, iki ülke arasındaki işbirliğinin sürdürülebilir ve kurumsallaşmış bir diyalog yoluyla derinleştirilmesine yönelik ortak iradenin teyit edildiği belirtilen açıklamada, ‘’Bazı konularda devam eden görüş ayrılıklarına rağmen, Türkiye ve ABD’nin, ekonomik ve ticari ilişkiler, terörizmle mücadele, askeri/savunma işbirliği dahil geniş bir olumlu gündeme sahip olduğunun altı çizilmiştir" ifadeleri yer aldı.

'’Bu bağlamda, Sayın Cumhurbaşkanımız ile Başkan Biden arasında mutabık kalındığı üzere, iki ülke arasında stratejik bir diyalog mekanizmasının hayata geçirilmesini teminen önümüzdeki dönemde atılacak somut adımlar istişare edilmiştir’’ denilen açıklamada, Ukrayna konusunda, Rusya’nın bu ülkeye karşı saldırısını Türkiye’nin reddettiği ve bu kabul edilemez saldırının durdurulması çağrıda bulunduğunun da teyit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ‘’Türkiye ile ABD’nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne desteklerinin teyit edildiği görüşmede, yaşanan krizin çok boyutlu etkilerinin yönetilmesi ve diplomatik bir çözümün desteklenmesi için yakın eşgüdüm içinde olunmasının önemi vurgulanmıştır’’ denildi.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, Ankara’daki temasları öncesinde İstanbul’da Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile görüşmüştü. Sherman, Türkiye’den sonra 11 Mart’a kadar İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır'ı ziyaret edecek.

