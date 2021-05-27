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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Ankara'da

27.05.2021 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Biden yönetiminin iktidara gelmesinin ardından Türkiye’ye ilk üst düzey ziyaret, bugün gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, bugün Ankara’da temaslar bulunuyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Sherman Ankara'da

ABD’de Biden yönetiminin iktidara gelmesinin ardından Türkiye’ye ilk üst düzey ziyaret, bugün gerçekleşiyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, bugün Ankara’da temaslar bulunuyor.

Türk Dışişleri Bakanlığı da Sherman’ın ziyaretine ilişkin bir açıklamada bulundu. Yapılan açıklamada “Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Sedat Önal ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın başkanlıklarında 27 Mayıs 2021 tarihinde Ankara’da siyasi istişareler gerçekleştirilecektir. Sözkonusu istişarelerde, Türkiye-ABD ilişkilerinin ele alınması, ayrıca bölgesel ve uluslararası konuların görüşülmesi öngörülmektedir” denildi.

Sherman, Brüksel’deki temaslarının ardından Türkiye’ye geliyor. ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türkiye’de bazı sivil toplum örgütlerinin temsilcileriyle de biraraya gelecek.

Türk ve ABD’li yetkililer arasındaki bir önceki istişare toplantısı daha önce ABD’nin başkenti Washington’da yapılmıştı.

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