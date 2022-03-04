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ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye’ye Gidiyor

03.03.2022 23:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, yarından itibaren aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir dizi ülkeyi ziyaret ederek temaslarda bulunacak. Sherman’ın ilk durağı İstanbul ve Ankara.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Türkiye’ye Gidiyor

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman, yarından itibaren aralarında Türkiye’nin de bulunduğu bir dizi ülkeyi ziyaret ederek temaslarda bulunacak. Sherman’ın ilk durağı İstanbul ve Ankara.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Sherman 4-11 Mart arasında Türkiye, İspanya, Fas, Cezayir ve Mısır’ı ziyaret edecek.

Sherman 4-5 Mart’ta İstanbul ve Ankara’da Türk Dışişleri Bakan Yardımcısı Sedat Önal’la ve diğer yetkililerle görüşecek. Sherman’ın temaslarının gündeminin Rusya Cumhurbaşkanı Vladimir Putin’in “önceden planlanmış nedensiz ve haksız Ukrayna işgali” olacağı belirtildi. Sherman’ın “ABD ve Türkiye arasında ortak işbirliğini ve Ukrayna’nın desteklenmesinde iki ülkenin ortak çıkarına ilişkin görüşmelerde bulunacağı” kaydedildi.

Wendy Sherman’ın 6-8 Mart arasında İspanya’nın başkenti Madrid’e giderek ABD-İspanya Siber Güvenlik Diyaloğu’nun açılışını yapacağı, Rusya’nın Ukrayna saldırısı ve güçlü transatlantik ortaklığı dahil olmak üzere bir dizi konuyu ele almak üzere ikili görüşmelerde bulunacağı belirtildi. Sherman’ın Madrid’de bir üniversitede öğrencilerle bir araya gelmesi ve kadın girişimcilerle bir etkinliğe katılması da bekleniyor.

ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman 8-9 Mart’ta Fas’ın başkenti Rabat ve Kazablanka kentini ziyaret ederek ABD-Fas Stratejik Diyaloğu’nda Amerikan heyetine başkanlık edecek. Sherman 9-10 Mart’ta da Cezayir’de ikili ve bölgesel konuları görüşmek üzere temaslarda bulunacak.

ABD’li yetkilinin son durağıysa 10-11 Mart’ta Mısır’ın başkenti Kahire olacak. Sherman, Dışişleri Bakanı Sami Şükrü ve diğer Mısırlı üst düzey yetkililerle görüşecek. Sherman’ın Mısır’da insan hakları savunucularıyla ve Mısırlı gençlerle biraraya gelmesi bekleniyor.

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