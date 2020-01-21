ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wells, Pakistan'da resmi temaslarda bulundu

ABD'nin Orta ve Güney Asya'dan sorumlu Dışişleri Bakan Yardımcısı Alice Wells, 4 günlük resmi ziyaretlerde bulunduğu Pakistan'ın terörle mücadele ve kara para aklamaya karşı verdiği mücadele ile bölgesel istikrar için attıkları adımları olumlu karşıladıklarını söyledi.

Wells ile ziyareti kapsamında bir araya geldiği Pakistan İçişleri Bakanı İcaz Ahmed Şah ve Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Süheyl Mahmud, ABD ile Pakistan arasındaki ikili ilişkiler, bölgesel ve küresel konular ile Afgan barış sürecini görüştü.

Şah ile yapılan görüşmede Wells, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinde bulunan ve Şubat ayına kadar gereken şartlar yerine getirilmezse kara listeye girecek olan Pakistan'ın kara para aklanması ve terörün finansmanının önlenmesinde önemli adımlar attığını dile getirdi.

Wells, FATF tarafından sunulan 27 koşulun 22'sini yerine getiren Pakistan'ın attığı adımların ABD tarafından övgüyle karşılandığını belirterek, "Pakistan kısa bir sürede kara para aklanması ve terör finansmanının kesilmesi noktasında cesur adımlar attı." diye konuştu.