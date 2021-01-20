ABD Dışişleri Bakanı adayı Blinken'den Türkiye'ye yeni yaptırım sinyali

ABD Başkanlığı görevini devralmaya hazırlanan Joe Biden'ın dışişleri bakanı adayı Antony Blinken, ABD Senatosu'nda Dış İlişkiler Komitesi'nde senatörlerin sorularını yanıtladı.

Göreve atanabilmesi için Senato onayı gereken Blinken, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin bir soru üzerine "Bir stratejik, sözde stratejik ortağımızın en büyük stratejik rakiplerimizden biri olan Rusya'yla fiilen aynı çizgide olacağı fikri kabul edilemez" dedi. Blinken "Sanırım öncelikle mevcut yaptırımların etkisini görmemiz gerekiyor. Ardından da daha fazlasının yapılmasına gerek olup olmadığını belirlememiz" diye ekledi.

Blinken, Türkiye'nin, bir müttefikin davranması gerektiği şekilde davranmadığını ve bunun "ciddi bir sorun" olduğunu belirtti.

ABD, Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için 14 Aralık'ta Türkiye'ye yönelik bir dizi yaptırım getirmişti. Yaptırımlar, ABD Kongresi'nde hem Demoktratlar hem de Cumhuriyetçiler tarafından desteklenmişti.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile üç üst düzey yetkiliyi hedef alan bu yaptırımlar, CAATSA (Amerika'nın Hasımlarına Yaptırımlar Yoluyla Karşı Koyma Yasası) kapsamında uygulanıyor. ABD bu yasayı ilk kez bir NATO müttefikine karşı işletiyor.

DW,rtr/CÖ,EC

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