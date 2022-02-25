ABD Dışişleri Bakanı Antony Putin'in hedefini açıkladı! "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım"

Rusya, dün Ukrayna'nın Donbass bölgesine yönelik askeri harekat düzenlemeye başladı. Operasyon ile birlikte Ukrayna'nın pek çok kentinden özellikle başkent Kiev'den patlama sesleri geldi. ABD, Rusya'nın askeri müdahalesiyle ilgili yeni bir açıklama yaptı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Rusya'nın Ukrayna'da Vladimir Zelenskiy yönetimini devirmeye çalışacağına inandığını söyledi.

"BUNUN ÇOK AĞIR ETKİLERİ OLACAKTIR"

ABD yönetiminin Moskova'yı hedef alan yaptırımlarının etkili olmasını beklediklerini anlatan Blinken, "Rusya'nın en büyük 10 finansal kurumunu ve banka varlıklarının yüzde 80'ini hedef aldık. Bunun çok ağır etkileri olacaktır." dedi.

Blinken, Rus güçlerinin Kiev'i hedef almaya başladığını ve kentin kuzeyinden, doğusundan ve güneyinden adeta bir kuşatma harekatının yapıldığını dile getirdi ancak kentin 24 saat içinde düşebileceği yorumları için şu anda bir şey söyleyemeyeceğini kaydetti.

"ONUN BUNU DENEYECEĞİNE İKNA OLMUŞ DURUMDAYIM"

Blinken, "Putin'in Ukrayna'da yönetimi devirmeye çalıştığına kani misiniz?" şeklindeki soruya, "Onun bunu deneyeceğine ikna olmuş durumdayım." diye yanıt verdi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e doğrudan yaptırım seçeneğinin de halen masada olduğunu belirten Blinken, Putin'in Ukrayna'nın ötesinde bir NATO ülkesine saldırı yapması durumunda 5. Madde'nin devreye gireceğini sözlerine ekledi.

Öte yandan Biden yönetiminin Kongre üyelerine Rusya-Ukrayna krizinde son duruma ilişkin bir brifing verdiği bildirildi.

Kongre kaynaklarına dayandırılan haberlere göre yetkililer, Kiev'in kuzey, güney ve doğudan saldırı altında olduğunu ancak kentin düşeceğini söylemek için henüz erken olduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA

