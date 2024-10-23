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ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'daki terör saldırısını kınadı! "Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte"

23.10.2024 21:43
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ.'ye (TUSAŞ) düzenlenen terör saldırısını kınadı. Blinken, "Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, Ankara'daki terör saldırısını kınadı! "Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte"

ABD, Ankara'da Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ. (TUSAŞ) tesislerine düzenlenen terör saldırısını kınadı.

"ABD TÜRKİYE'NİN YANINDADIR"

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, "ABD, müttefikimiz Türkiye'nin yanındadır ve bugünkü terör saldırısını şiddetle kınamaktadır. Düşüncelerim kurbanlar ve aileleriyle birlikte" dedi.

NATO GENEL SEKRETERİ TERÖR SALDIRISINI KINADI!

NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, TUSAŞ’a yönelik terör saldırısını kınadı.

ABD'DEN AÇIKLAMA

ABD'nin Ankara Büyükelçiliğinden, TUSAŞ'a yönelik terör saldırısına ilişkin açıklama yapıldı. ABD'nin Türkiye'nin yanında olduğu belirtilen açıklamada, "ABD olarak bugün meydana gelen terör saldırısını şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyelerimizi iletiyor ve yaralılara acil şifalar diliyoruz." ifadesine yer verildi.

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Thomas Hans Ossowski ve bazı ülkelerin Ankara'daki misyon temsilcilikleri de Ankara'daki terör saldırısına ilişkin kınama mesajları yayımladı. Delegasyonun X'teki hesabından yapılan açıklamada, "TUSAŞ'ın Ankara Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısı karşısında derin şok ve üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin ailelerine, tüm Türkiye'ye ve halkına en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz." mesajı paylaşıldı.

AB'nin terörün her türlüsüne karşı yürütülen mücadelede Türkiye'nin yanında olduğu vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu iğrenç şiddet eylemini ve bu tür eylemleri destekleyen ya da mümkün kılanları kesin bir dille kınıyoruz. Terörizmin toplumlarımızda yeri yoktur."

Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Ankara Antony Blinken abd
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