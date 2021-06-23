HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Dışişleri Bakanı Blinken Avrupa Turunda

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Avrupa Turunda

23.06.2021 10:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu hafta Avrupa ülkelerinde temaslarda bulunacak. Blinken Libya’la ilgili olarak düzenlenen ikinci Berlin Konferansı’na katılmak üzere bugün Almanya’da

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Avrupa Turunda

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, bu hafta Avrupa ülkelerinde temaslarda bulunacak. Blinken Libya’la ilgili olarak düzenlenen ikinci Berlin Konferansı’na katılmak üzere bugün Almanya’da.

Blinken, konferansa katılımı dışında Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas’la da biraraya gelecek. Almanya’nın ardından Fransa’ya geçecek olan Blinken Paris’te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’la görüşecek. Blinken’ın Avrupa turundaki bir sonraki durağı da Vatikan olacak.

Çin Dışişleri Bakanı'yla Görüşecek İddiası

Öte yandan İngiliz Financial Times gazetesi, konuyla ilgili yetkililere dayandırdığı bir haberinde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken’in gelecek hafta İtalya’da yapılacak G20 zirvesinde Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi’yle biraraya gelebileceğini yazdı.

Gazete Biden yönetiminin, bu yaz aylarında ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman’ın Çin’i ziyaret etmesi konusunda Pekin yönetimiyle irtibata geçtiğini ileri sürdü.

Habere göre bu yıl içerisinde Dışişleri Bakanı’nın ya da Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın da Çin’i ziyaret etmesi planlanıyor. Bu ziyaretlerin Ekim ayında Roma’da yapılacak G20 Liderler Zirvesi’nde ABD Başkanı Joe Biden’ın Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’le biraraya gelmesine yönelik hazırlık görüşmeleri olacağı ifade ediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünlerSıcaklar gelmeden almanız gereken serinletici ürünler
Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...Yanma ve kaşıntı varsa dikkat! Bu belirtileri ilk kez yaşıyorsanız...
Askılı bluzla geldi, içeri alınmadıAskılı bluzla geldi, içeri alınmadı

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Survivor'da final öncesi Acun'u üzen eleme! "Şampiyonluk adayımdın"

Ünlü oyuncu EDHO'ya böyle veda etti!

Ünlü oyuncu EDHO'ya böyle veda etti!

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Korkunç olay! 3 küçük kardeş kurtarılamadı

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Tramvay durağında böyle bulundu! Görüntü İstanbul'dan

Korku filmi gibi! Ankara sağanak sonrası bu hale geldi

Korku filmi gibi! Ankara sağanak sonrası bu hale geldi

Vahşi cinayet sonrası hakim karşısına çıktı

Vahşi cinayet sonrası hakim karşısına çıktı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: 1 Temmuz itibarıyla yeni dönem başlıyor

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ağlayarak savunma yaptı

Ağlayarak savunma yaptı

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

Kentte termometreler 39 dereceyi gösterdi: Her yerde yağmur var, bir tek burada yok

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

30 Haziran itibarıyla geçerli olacak! KKTC'ye gidişlerde yeni dönem

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.