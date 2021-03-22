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ABD Dışişleri Bakanı Blinken Avrupa'da

22.03.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bakanlık yetkilileri, Blinken’in Avrupa ziyaretinde, NATO üyeleriyle bağları yeniden güçlendirmeyi; terörle mücadele, iklim krizi ve pandemiyle mücadele alanlarında işbirliğini genişletmeyi amaçladığını kaydetti

ABD Dışişleri Bakanı Blinken Avrupa'da

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, NATO Dışişleri Bakanları toplantısına katılmak üzere bugün Brüksel’de.

Bakanlık yetkilileri, Blinken’in Avrupa ziyaretinin amacının, NATO üyeleriyle bağları yeniden güçlendirmek ve terörle mücadele, iklim krizi ve pandemiyle mücadele alanları başta olmak üzere çeşitli alanlarda müttefiklerle işbirliği kurmak olduğunu belirtiyor.

Bakan Blinken’in yarın ve Çarşamba günü NATO üyesi ülkelerin dışişleri bakanlarıyla biraraya gelmesi bekleniyor. Blinken’ın ziyaret programında NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir görüşme yer alıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki Avrupa ve Avrasya İşleri Bürosu Bakan Yardımcısı Vekili Philip Reeker, Blinken’in Avrupa ziyareti öncesinde gazetecilere ayaptığı açıklamada, “Bu, Bakan Blinken ve diğer ülkelerin dışişleri bakanlarının NATO 2030 inisiyatifini değerlendirebilmeleri için bir fırsat” şeklinde konuştu.

NATO’nun 2030 hedefleri arasında Çin ve Rusya ile ilgili politikalarda işbirliği sağlanmasının yanı sıra, iklim krizi, siber güvenlik, terör, enerji güvenliği ve pandemiyle mücadele dahil birçok konu yer alıyor.

Blinken, Avrupa’ya gitmeden önce geçen hafta, Japonya ve Güney Kore’de temaslarda bulunmuş ardında Çinli yetkililerle Alaska’da görüşmüştü.

Eski Başkan Donald Trump, görevde kaldığı dört yıl boyunca müttefiklerle işbirliği imkanlarını geri çevirmişti. Reeker, Blinken’in Brüksel’de yapacağı konuşmada, son yıllarda ortaklıklarda yaşanan bu gerilemeye değineceğini ve Amerika’nın NATO ittifakının “yeniden inşası ve yeniden canlandırılması” planlarına bağlı olduğu mesajını vereceğini söyledi.

Reeker, “Zorluklar karşısında birlikte daha güçlü ve daha iyi olduğumuzu biliyoruz ve ittifakımızı modernleştirip, gerektiğinde de karşılaştığımız dünyaya göre şekillendireceğiz” dedi.

Blinken’ın Avrupa ziyaretinde Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Birliği’nin dış ilişkilerden sorumlu üst düzey yetkilisi Josep Borrell ile de görüşecek. ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamalarına göre, Bakan Blinken Avrupa Birliği yetkilileriyle görüşmesinde pandeminin yol açtığı ekonomik krizle mücadele ve “Rusya, Çin ve İran’dan gelen küresel tehditler” başlıklarını değerlendirecek.

Reeker, Avrupalı yetkililerle, özellikle 2015 yılında imzalanan, İran’ın nükleer programının kısıtlanmasının hedeflendiği uluslararası anlaşmaya bağlılığın güçlendirilmesi konusunun kapsamlı bir şekilde ele alınacağının altını çizdi.

Blinken, son olarak da Belçika Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Sophie Wilmes ile ABD-Belçika ikili ilişkilerini görüşecek.

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