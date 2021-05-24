ABD Dışişleri Bakanı Blinken İlk Ortadoğu Ziyaretini Gerçekleştiriyor

Blinken röportajında Hamas’ı da suçladı. Blinken, Hamas’ın Filistin halkına yıkımdan başka birşey getirmediğini söyledi.

ABC televizyonunda katıldığı programda da Blinken, ABD Başkanı Joe Biden’ın da iki devletli çözümden yana olduğunu söyledi ancak bunun hemen bugün için gerekli olmadığını belirtti.

Bölgeye ziyareti öncesinde CNN haber kanalına konuşan ABD Dışişleri Bakanı Blinken “Şu anda odak noktamız ısrarla bölgedeki insani durumla başa çıkabilmektir. Yeniden yapılanma ve inşa için Filistinliler, İsrailliler ve bölgedeki ortaklarımızla çalışacağız”dedi.

Amerika yönetimi, Gazze’ye hızla insani yardımların ulaştırılması ve yeniden altyapının tesis edilmesi için Filistinli yetkililer ve Birleşmiş Milletlerle birlikte çalışacağını açıkladı.

Blinken, Dışişleri Bakanı olarak bölgeye ilk ziyaretini gerçekleştiriyor. ABD Dışişleri Bakanı İsrailli ve Filisitinli yetkililerin yanısıra bölgede diğer bazı temaslarda da bulunacak.

ABD Başkanı Joe Biden da Cuma günü Güney Kore Cumhurbaşkanı Moon Jae-in’le görüşmesi sonrası düzenlenen basin toplantısında “Bir noktayı açıklığa kavuşturalım: Bölge ülkeleri İsrail’in bağımsız bir Yahudi devleti olduğunu ve var olma hakkını kabul edene dek bir barış olmayacaktır” dedi.

Biden ayrıca Batı Şeria ve Gazze’deki Filistin halkının güvenliğinin sağlanmasının da gerekli ve önemli olduğunu belirtti.

Öte yandan Mısırlı diplomatlar da arabuluculuk faaliyetlerini sürdürüyorlar. Bu çerçevede diplomatlar Gazze’ye gitti ve ayrıca Filistin lideri Mahmud Abbas’la da biraraya geldiler.

BM Güvenlik Konseyi ateşkesten memnun

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeleri de İsrail ve Hamas arasında ilan ateşkesten memnuniyet duyduklarını açıkladı. Yapılan açıklamada iki devletli çözüm çağrısı da yinelendi.

Bazı uzmanlarsa hali hazırda ilan edilen ateşkesin uzun vadeli sorunların çözümü konusundaki soru işaretlerini gidermeyeceğine dikkat çekiyorlar.

ABD Barış Enstitüsü uzmanlarından Mısırlı eski diplomat Hesham Yusuf, “ABD, egemen, yaşanışabilir, İsrail’le iç içe bir Filistin devletinin nasıl olacağı konusundaki net tavrını ortaya koymak zorundadır. İki devletli çözüme zarar vereceğini düşündüğü eylemleri de belirtmelidir” değerlendirmesimni yaptı.

