ABD Dışişleri Bakanı Blinken Ortadoğu Temaslarına Başlıyor

Dışişleri yetkilileri yine de bölgede şu an için uzun süreli bir çözüm sürecinden bahsetmek için erken olduğunu dile getiriyorlar. Bunda İsrail’de iki yılda yapılan dört seçimde tam olarak sağlıklı bir hükümet kurulamamış olması ve Filistin tarafının da Hamas ve batının da desteklediği Mahmud Abbas yönetimi arasında bölünmüş olmasının etkili olduğu ifade ediliyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili Blinken’ın, Batı Şeria’da Ramallah’a da gideceğini, İsrail’in ardından Kahire ve Amman’da da temaslarda bulunacağını söyledi.

Blinken’ın bölgeye ziyaretiyle birlikte İsrailli yetkililer, Gazze Şeridi’ne akaryakıt, ilaç ve gıda girişlerine izin vermeye başladıklarını açıkladı. 10 Mayıs’ta başlayan ve 11 gün süren çatışmalar süresi ve sonrasında bölgeye giriş çıkışlara izin verilmiyordu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu’da temaslarına bugün başlıyor. Blinken, Tel Aviv Ben Gurion Havalima’nında İsrail Dışişleri Bakanı Gabi Eşkinazi tarafından karşılandı. Blinken, İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin ardından ilk olarak İsrail ve Filistinli yetkililerle görüşecek.

ABD Başkanı Joe Biden da son olarak İsrail-Filistin sorununun çözümünün iki devletli oluşumdan geçtiğini söyledi. Biden ayrıca Gazze’ye yönelik olarak yeniden yapılanma için ciddi bir yardım sözü de verdi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken temasları çerçevesinde bugün İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu’yla biraraya gelecek ardından da Ramallah’a geçerek Filistin lideri Mahmud Abbas’la görüşecek. Blinken’ın Perşembe gününe kadar bölgede kalması bekleniyor.

11 gün süren saldırılarda ciddi kayıplar yaşandı

Sağcı bir siyasetçi olan Netanyahu, Filistin devleti ifadesini kullanmaktan ısrarla kaçınıyor. Öte yandan Hamas da ABD ve batılı devletler tarafından terör örgütü olarak kabul ediliyor.

İsrail ve Filistin arasındaki son gerginlik, İsrail’in Doğu Kudüs’te bazı Filistinlileri evlerinden çıkarma girişimi üzerine başlamıştı. Bunun üzerine Filistinlilerle İsrail polisi Mescid-i Aksa yakınlarına çatışmaya başladı. Ardından Hamas’ın İsrail’e roketler fırlatması ve İsrail’in Gazze’ye yönelik hava operasyonlarına başlamasıyla zirveye ulaşan gerginlik 11 gün süren çatışmalara dönüştü.