ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Çin Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin’in sınırları dışında daha saldırgan bir tavır içinde olduğunu ve gittikçe daha düşmanca davrandığını söyledi.
CBS televizyonunda yayınlanan “60 Minutes” programında konuşan Blinken’a Washington’un Pekin’le askeri alanda bir sürtüşmeye girme ihtimali olup olmadığı sorusu yöneltildi. Blinken soruya, “O noktaya gelmek ya da o yönde ilerlemek bile hem Çin hem de ABD’nin çıkarlarına ters” yanıtını verdi.
Dışişleri Bakanı, son birkaç yıldır Çin’in kendi sınırları içinde daha baskıcı, sınırları dışında da daha saldırgan bir tavır içinde olduğunu söyledi.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a ABD’nin yüzlerce milyar dolar değerinde ticaret sırları ve fikri mülkiyetin Çin tarafından çalındığı yönündeki iddialar da soruldu.
Blinken, bu durumun “kulağa adil olmayan bir şekilde rekabet etmeye çalışan ve gittikçe daha düşmanca davranan birinin eylemleri gibi geldiğini” söyledi. “Pekin’e durumun bu şekilde devam edemeyeceğini söylemek üzere benzer düşünen ve durumdan benzer şekilde zarar gören ülkeleri biraraya getirdiğimizde daha etkili ve güçlüyüz” ifadelerini kullandı.
Washington’daki Çin Büyükelçiliği ise ABD Dışişleri Bakanı Blinken’ın açıklamalarına yorum taleplerine yanıt vermedi.
G7 toplantısının gündem maddelerinden biri de Çin
ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Cuma günü, Çin’in geçen yıl imzalanan ticaret anlaşmasının ilk aşamasında yer alan Amerikan fikri mülkiyetinin korunmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediğini belirtmişti.
ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in katılmak üzere gittiği Londra’daki G7 dışişleri bakanları toplantısının ana gündem maddelerinden biri de Çin.
Blinken “60 Minutes” programına verdiği röportajda, ABD’nin Çin’i kurallara uymaya zorlamayı amaçladığını belirtti. Blinken, “bu düzene meydan okuyan her kim olursa buna karşı çıkacağız” dedi.
ABD Başkanı Joe Biden Çin’le rekabeti yönetimin önündeki en büyük dış politika sorunu olarak nitelemişti.
Biden geçtiğimiz hafta Çarşamba günü göreve geldiğinden bu yana Kongre’ye hitaben yaptığı ilk konuşmada, ABD’nin Hint-Pasifik bölgesinde güçlü askeri varlığını koruma ve ABD’yi teknolojik gelişme alanında güçlendirme sözü vermişti.
Dışişleri Bakanı Antony Blinken geçtiğimiz ay ABD’nin Çin’in Tayvan’a karşı saldırgan eylemlerinden endişe duyduğunu söylemiş, “Batı Pasifik’teki statükoyu güç kullanarak değiştirme çalışan herkesin ciddi bir hata yapacağı” uyarısında bulunmuştu.
Dışişleri Bakanı Blinken, ABD’nin Tayvan İlişkileri Yasası kapsamında kendi kendisini yöneten Tayvan’ın kendisini savunma ve Batı Pasifik’te barış ve güvenliği koruma kapasitesine sahip olmasını sağlamak konusunda uzun süredir devam eden bir taahhüdü bulunduğunu belirtti.