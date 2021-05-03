ABD Dışişleri Bakanı Blinken’dan Çin Uyarısı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin’in sınırları dışında daha saldırgan bir tavır içinde olduğunu ve gittikçe daha düşmanca davrandığını söyledi.

CBS televizyonunda yayınlanan “60 Minutes” programında konuşan Blinken’a Washington’un Pekin’le askeri alanda bir sürtüşmeye girme ihtimali olup olmadığı sorusu yöneltildi. Blinken soruya, “O noktaya gelmek ya da o yönde ilerlemek bile hem Çin hem de ABD’nin çıkarlarına ters” yanıtını verdi.

Dışişleri Bakanı, son birkaç yıldır Çin’in kendi sınırları içinde daha baskıcı, sınırları dışında da daha saldırgan bir tavır içinde olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken’a ABD’nin yüzlerce milyar dolar değerinde ticaret sırları ve fikri mülkiyetin Çin tarafından çalındığı yönündeki iddialar da soruldu.

Blinken, bu durumun “kulağa adil olmayan bir şekilde rekabet etmeye çalışan ve gittikçe daha düşmanca davranan birinin eylemleri gibi geldiğini” söyledi. “Pekin’e durumun bu şekilde devam edemeyeceğini söylemek üzere benzer düşünen ve durumdan benzer şekilde zarar gören ülkeleri biraraya getirdiğimizde daha etkili ve güçlüyüz” ifadelerini kullandı.