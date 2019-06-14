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ABD Dışişleri Bakanı, Irak Başbakanı ile bölgedeki gelişmeleri görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.06.2019 17:55 | Son Güncelleme

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesinin bölgede istikrarın sağlanması ve bütün halkların menfaatini sağlamak için çaba harcadığını söyledi.ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin, ABD ile İran arasında süren krizi görüştüğü açıklandı.

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi, ülkesinin bölgede istikrarın sağlanması ve bütün halkların menfaatini sağlamak için çaba harcadığını söyledi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile bir telefon görüşmesi yapan Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi’nin, ABD ile İran arasında süren krizi görüştüğü açıklandı. Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan yazılı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilerin yanı sıra bölgedeki gelişmelerin ve ABD ile İran arasındaki krizin ele alındığı kaydedildi.
Irak’ın bölgesel ve Arap dünyasındaki rolü ve ilişkilerini değerlendiren Pompeo, Irak’ın bölge istikrarını sağlamak için gösterdiği çabaya övgüyle söz ederek iki ülke arasındaki teröre karşı işbirliğinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.
Başta terörle mücadele ve ekonomik işbirliği olmak üzere iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Başbakan Abdülmehdi, bölgede devam eden gerilimin yatıştırılması için çaba sarf ettiğini belirterek, Bağdat’ta son dönemde gerçekleştirilen görüşmelerin dünya, Avrupa ve bölge için büyük ehemmiyet taşıdığının altını çizdi.
Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Hekim, İranlı mevkidaşı Cevat Zarif ile yaptığı görüşmenin ardından ülkesinin ABD ile İran arasındaki krize çözüm bulmak için arabuluculuk yapacağını söylemişti.
Irak ile İran arasında Saddam rejiminin 2003’te devrilmesi ardından güçlü ilişkiler bulunuyor.

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