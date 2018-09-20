ABD Dışişleri Bakanı, Irak Meclis Başkanı ile görüştü

WASHINGTON (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiği bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Heather Nauert, yaptığı yazılı açıklamada, Pompeo ve Halbusi'nin görüşmede, Irak'ın güvenliği ve istikrarı konularını ele aldığını kaydetti.
Pompeo'nun Irak Meclis Başkanlığı görevine bu hafta başlayan Halbusi'yi tebrik ettiğini aktaran Nauert, açıklamasında "Bakan, ABD'nin Irak'ın güvenlik, başarı ve istikrar arayışını desteklemeye devam edeceğini belirtti. Bakan, Irak'ın içinde bulunduğu zor dönemlerde, toprak bütünlüğünün ve özgürlüğünün önemine vurgu yaptı. Son olarak Bakan, Irak'ın ılımlı, milliyetçi ve anayasa sınırları içerisinde Irak halkının beklentilerine cevap veren hükümet kurma çalışmalarını desteklediklerini iletti." ifadesini kullandı.
Irak’ta 12 Mayıs'ta yapılan genel seçimlerden sonra yaşanan siyasi anlaşmazlıklardan dolayı hükümet henüz kurulamadı.
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