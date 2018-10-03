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ABD Dışişleri Bakanı: ‘İran’la 1955 tarihli dostluk anlaşmasını iptal ediyoruz.”

03.10.2018 18:16 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı: ‘İran’la 1955 tarihli dostluk anlaşmasını iptal ediyoruz.”

ABD Dışişleri Bakanı: ‘İran’la 1955 tarihli dostluk anlaşmasını iptal ediyoruz.”

ABD Dışişleri Bakanı: ‘İran’la 1955 tarihli dostluk anlaşmasını iptal ediyoruz.”

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