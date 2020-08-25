ABD Dışişleri Bakanı İsrail'den Sudan'a Geçti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail’den Sudan’a geçti. Pompeo, İsrail’den Sudan’a uçuşu sırasında Twitter’dan yaptığı paylaşımda bunun aynı zamanda İsrail’den Sudan’a yapılmış ilk non-stop uçuş olduğunu belirtti.

Pompeo, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmanın ardından bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede İsrail’e giden ve buradan Sudan’a geçen Pompeo, ziyareti sırasında Sudan Başbakanı’yla görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaretin hem Sudan’daki sivil hükümete destek hem de Sudan ve İsrail ilişkilerinin derinleştirilmesine katkı amacıyla yapıldığı belirtildi.

Sudan, eski İslamcı lider Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından ABD’yle ilişkileri normalleştirme yolunda ilerliyor. Bu çerçevede Sudan, ABD’nin kendisini teröre sponsorluk yapan ülkeler listesinden çıkarmasını istiyor.

Sudan’la İsrail ilişkilerinin normalleşmesi ya da ABD ambargolarının kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olup olamayacağı sorusunda ABD Dışişleri Bakanı “Daha fazla tarih yazılması mümkün” yanıtını verdi.

İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi Sudan açısından önemli bir konu. Şubat ayında da ülkeyi idare eden konseyin başkanı Abdül Fettah El-Buhran, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla buluşmuştu.

Sudan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme anlaşmasını da olumlu karşıladığını bunun cesur ve önemli bir olarak değerlendirdiklerini açıklamıştı.

