HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. ABD Dışişleri Bakanı İsrail'den Sudan'a Geçti

ABD Dışişleri Bakanı İsrail'den Sudan'a Geçti

25.08.2020 12:46 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail’den Sudan’a geçti. Pompeo, İsrail’den Sudan’a uçuşu sırasında Twitter’dan yaptığı paylaşımda bunun aynı zamanda İsrail’den Sudan’a yapılmış ilk non-stop uçuş olduğunu belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı İsrail'den Sudan'a Geçti

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İsrail’den Sudan’a geçti. Pompeo, İsrail’den Sudan’a uçuşu sırasında Twitter’dan yaptığı paylaşımda bunun aynı zamanda İsrail’den Sudan’a yapılmış ilk non-stop uçuş olduğunu belirtti.

Pompeo, İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki anlaşmanın ardından bölge ülkelerine ziyaretler gerçekleştiriyor. Bu çerçevede İsrail’e giden ve buradan Sudan’a geçen Pompeo, ziyareti sırasında Sudan Başbakanı’yla görüşecek.

ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, ziyaretin hem Sudan’daki sivil hükümete destek hem de Sudan ve İsrail ilişkilerinin derinleştirilmesine katkı amacıyla yapıldığı belirtildi.

Sudan, eski İslamcı lider Ömer El Beşir’in devrilmesinin ardından ABD’yle ilişkileri normalleştirme yolunda ilerliyor. Bu çerçevede Sudan, ABD’nin kendisini teröre sponsorluk yapan ülkeler listesinden çıkarmasını istiyor.

Sudan’la İsrail ilişkilerinin normalleşmesi ya da ABD ambargolarının kaldırılması gibi bir durumun söz konusu olup olamayacağı sorusunda ABD Dışişleri Bakanı “Daha fazla tarih yazılması mümkün” yanıtını verdi.

İsrail’le ilişkilerin normalleşmesi Sudan açısından önemli bir konu. Şubat ayında da ülkeyi idare eden konseyin başkanı Abdül Fettah El-Buhran, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’yla buluşmuştu.

Sudan İsrail ve Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki normalleşme anlaşmasını da olumlu karşıladığını bunun cesur ve önemli bir olarak değerlendirdiklerini açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı Kural çiğnediler! Eski Survivor yarışmacısı panikten yüzünü kapadı
Almanya'dan Yunanistan ve Türkiye’ye diyalog çağrısıAlmanya'dan Yunanistan ve Türkiye’ye diyalog çağrısı
Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?Açıköğretim lisesi diplomaları ne zaman verilecek?
En Çok Okunan Haberler
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Erdoğan: Yenileceksiniz, öyleyse şerefinizle yenilin be
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Ödül paylaşımı oğlunu kızdırdı
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Genç kıza taciz girişimi kamerada! Önce öpmek istedi sonra...
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Müjdenin ardından evini 745 bin liraya satılığa çıkardı
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
Pes artık! Çocukla birlikte müstehcen fotoğraflar paylaştı ve...
İlginizi Çekebilir
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
Yunanistan'dan flaş 'Türkiye sınırı' kararı!
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
'16 yaşındaki kız 30 erkeğin toplu tecavüzüne uğradı'
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Sinema salonunda cinsel ilişkiye girdiler! Kameralar böyle görüntüledi
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Buz Devri’nden kalma yavru köpeğin midesinden gergedan çıktı
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Trans çift ilk bebeklerini bekliyor!
Diğer Haberler
ABD ve Yunanistan'dan Girit'in güneyinde ortak tatbikat
ABD ve Yunanistan'dan Girit'in güneyinde ortak tatbikat
Almanya'dan Yunanistan ve Türkiye’ye diyalog çağrısı
Almanya'dan Yunanistan ve Türkiye’ye diyalog çağrısı
DSÖ'den plazma tedavisi uyarısı
DSÖ'den plazma tedavisi uyarısı
Greta Thunberg okula döndü
Greta Thunberg okula döndü
Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğerlerini uyarıyor
Bakterilerin 'ölüm çığlığı' diğerlerini uyarıyor
İtalya’yı sağanak fırtına ve dolu vurdu
İtalya’yı sağanak fırtına ve dolu vurdu
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.