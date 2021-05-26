ABD Dışişleri Bakanı İsrail'in Ardından Mısır'a Geçti

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ortadoğu temasları kapsamında İsrail ve Filistin’in ardından Mısır’a geçti. Blinken, İsrail ve Filistin arasında 11 gün süren çatışmalar ve gerginliğin ardından barışın kalıcı olması adına yürütülen çabalara katkı amacıyla bölgede bulunuyor.

Blinken, bugün Mısır’a geçmeden önce İsrail ve Filistinli yetkililerle görüştü. Blinken, Mısır’da da Cumhurbaşkanı El Sisi ve üst düzey yetkililerle biraraya gelecek. ABD Dışişleri Bakanı Mısır’ın ardından Ürdün’e geçerek burada Kral Abdullah’la görüşecek.

Blinken, Mısır ve Ürdün’ün bölgede istikrar ve barışın korunması adına en önemli ülkeler durumunda olduğunu belirtiyor. Her iki ülke de İsrail ve Filistin arasındaki gerginliğin azaltılması için son dönemde ciddi çaba sarf ettiler.

Blinken dün gazetecilere yaptığı değerlendirmede “Mısır, İsrail ve Filistin arasında ateşkesin sağlanmasına kritik bir rol oynadı. Ürdün de bölgede barış ve istikrar için önemli bir ülke olmayı sürdürüyor” dedi.

Antony Blinken, ABD Dışişleri Bakanı sıfatıyla ilk kez Ortadoğu seyahatine çıktı. Blinken şu aşamada ABD’nin taraflar için uzun vadeli bir planı olmadığını önceliğin Gazze’ye insani yardımlar yapılmasıve yeniden inşa süreci olduğunu vurguluyor.