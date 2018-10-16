RİYAD (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'da temaslarına başladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'yla ilgili görüşmeler yapmak üzere başkent Riyad'a ulaştı.

Pompeo, Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz tarafından karşılandı.

Bakanlık, Pompeo'nun Suudi mevkidaşı Cubeyr ile görüştüğüne dair fotoğraf yayımladı. Görüşmenin ayrıntılarına ve Pompeo'nun ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Mike Pompeo'ya Suudi Arabistan'a gitme talimatı verdiği bildirilmişti.

Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 17 Ekim'de Türkiye'ye geleceği duyurulmuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim Salı gününden beri haber alınamıyor.

