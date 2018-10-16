HABER

ABD Dışişleri Bakanı "Kaşıkçı"nın kaybolmasını görüşmek için Riyad'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2018 11:51 | Son Güncelleme

ABD Dışişleri Bakanı "Kaşıkçı"nın kaybolmasını görüşmek için Riyad'da

RİYAD (AA) - ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın 2 Ekim'de Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasına ilişkin Suudi Arabistan'da temaslarına başladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Kaşıkçı'yla ilgili görüşmeler yapmak üzere başkent Riyad'a ulaştı.

Pompeo, Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ve Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisi Prens Halid bin Selman bin Abdulaziz tarafından karşılandı.

Bakanlık, Pompeo'nun Suudi mevkidaşı Cubeyr ile görüştüğüne dair fotoğraf yayımladı. Görüşmenin ayrıntılarına ve Pompeo'nun ziyaret süresine ilişkin bilgi verilmedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın dün Mike Pompeo'ya Suudi Arabistan'a gitme talimatı verdiği bildirilmişti.

Pompeo'nun Suudi Arabistan ziyaretinin ardından 17 Ekim'de Türkiye'ye geleceği duyurulmuştu.

Suudi reformistler için önemli bir platform olan Al Watan gazetesine katkı veren ve aynı zamanda Washington Post gazetesinde de yazılar yazan Cemal Kaşıkçı'dan, resmi işlemler için Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdiği 2 Ekim Salı gününden beri haber alınamıyor.

PARTNERSıradan insanların soyu tükenecek!Sıradan insanların soyu tükenecek!
 Meşale Tolu duruşma için Çağlayan'da  Meşale Tolu duruşma için Çağlayan'da 
2019 yılında sektörleri neler bekliyor?2019 yılında sektörleri neler bekliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Riyad Suudi Arabistan

En Çok Okunan Haberler

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Suudi Arabistan'a ait askeri uçak düştü!

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

Arda Turan'dan Berkay kavgasında yeni hamle! 'Görülmemiş büyüklükte bir tazminat davası açacağım'

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

İstanbul ve Ankara'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda asker için gözaltı kararı

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Ahmet Hakan'dan olay iddia: Her an Türkiye’ye getirilebilir!

Arda Turan'a bir şok daha!

Arda Turan'a bir şok daha!

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Zahide Yetiş'in programına katılan sakallı kadın değişimiyle izleyenleri şaşırttı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

Nafaka nasıl alınır? Kimler nafaka alabilir? İştirak nafakası nedir ve kalkması ne anlama gelir? Nafaka hakkında bilmeniz gereken önemli bilgiler...

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

İstanbul Valisi Vasip Şahin'den son dakika 'ticari taksi' açıklaması

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak

Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda yeni arama yapılacak

Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

Kars hava durumu! Sıcaklık sıfırın altına düştü, araçların camları buz tuttu

İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

İstiklal Marşı okuyan makineler sosyal medyayı sallıyor!

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

Finike İlçe Jandarma Bölük Komutanı gözaltına alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.