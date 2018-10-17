ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo Ankara'da (2)

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Türkiye'de kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili görüşmek üzere Türkiye'ye geldi. Bakan Pompeo, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Ankara Esenboğa Havalimanı'nda kabul edildi. Yaklaşık 40 dakika süren görüşmeye, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, MİT Müsteşarı Hakan Fidan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı ile ilgili görüşmek üzere sabah saatlerinde Ankara'ya geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Moldova ziyareti öncesi Pompeo'yu, Esenboğa Havalimanı'nda kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görüşme sonrası Moldova'ya hareket edeceği, Pompeo'nun ise daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile görüşeceği belirtildi.

Görüntü Dökümü:

-Havalanından görüntü

-Pompeo'nun gelişi

-Erdoğan ve Pompeo görüşmesinin fotoğrafları

Haber-Kamera:Gökhan CEYLAN-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)-

